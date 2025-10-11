การเมือง

5 ส.ส.ประชาชน ลุยช่วยน้ำท่วมปทุม มั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้า ป้องกันแชมป์ ทุกพื้นที่เป็นสีส้ม

ส.ส.ประชาชน ปทุมฯ ผนึกกำลังลุยช่วยน้ำท่วม มั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้าป้องกันแชมป์ พร้อมกวาด สส.ยกจังหวัด

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ที่ท่าเรือวัดหงษ์ปทุมาวาส จ.ปทุมธานี สส.พรรคประชาชน จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ, น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว, นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ, นายเชตวัน เตือประโคน และ นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ ร่วมกันเข้าพื้นที่เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยก่อนลงเรือทั้งหมดได้ร่วมกันแถลงข่าว

นายเจษฎา กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ถือว่าทรงๆ คือน้ำไม่สูง แต่ก็ยังไม่ได้ลด อยู่ในระดับ 2.30-2.35 เมตร และน่าจะอยู่ในระดับนี้อีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่มีฝนมาเติม หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการน้ำก็จะสามารถจัดการได้ พี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะท่วมเหมือนปี 2554 สถานการณ์น้ำในวันนี้น่าจะสูงสุดแล้ว ถ้าจะเพิ่มกว่านี้อีกในกรณีที่ฝนตกหนักมากจริงๆ ก็น่าจะขึ้นราว 20 เซนติเมตร สถานการณ์อยู่ในจุดที่สามารถบริหารจัดการได้

ด้านนายเชตวัน กล่าวว่า การที่พวกเรามารวมตัวผนึกกำลังกันในวันนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า พวกเรา สส.พรรคประชาชน จ.ปทุมธานี ทุกคนยังคงทำงานสอดประสานกันด้วยดี สำหรับตอนนี้อาจจะได้เห็นพรรคการเมืองต่างๆ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามพวกเราในฐานะแชมป์เก่า มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จากการทำงานอย่างเข้มแข็งทั้งในสภาและในพื้นที่ เราจะสามารถป้องกันแชมป์ และอาจทำให้ปทุมธานีทุกพื้นที่เป็นสีส้ม

นานประสิทธิ์ กล่าวว่า นอกจากการร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยน้ำท่วมในพื้นที่นี้แล้ว ในเขตของตัวเองทุกคนก็ทำงานกันอย่างหนัก รวมถึงงานในสภาผู้แทนราษฎรที่มีการผ่านกฎหมายสำคัญต่างๆ มากมาย โดยหลายคนเข้าไปเป็นกรรมาธิการแก้ไขกฎหมายด้วย หรือสัปดาห์หน้าก็จะมีการผ่าน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ต่อด้วย พ.ร.บ.เวนคืน และ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นต้น พวกเราจะทำงานเต็มที่ทั้งในสภาและในพื้นที่ ใครมีเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาที่ สส.พรรคประชาชน ได้ทุกคน

ADVERTISMENT