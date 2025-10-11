อลงกต เชื่อถกแก้รธน. วาระแรกไม่น่ามีปัญหา บอก ส.ส.ร.อาจไม่เอาทั้ง 3 ร่าง

อลงกต เชื่อกระบวนการเห็นชอบให้แก้รธน.วาระแรกไม่น่ามีปัญหา ชี้หากไม่รับเจอกล่าวหา ส.ว.ขวางลำแน่ บอกส.ส.ร.อาจไม่เอาทั้ง 3 ร่าง เกิดร่างที่ 4 แน่ เตรียมถามในสภาฯ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ช่วยอะไรปชช.ได้บ้าง ถ้าแก้แล้วไม่ตอบโจทย์เศรษฐกิจ สังคม การเมืองก็ไม่มีประโยชน์
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายอลงกต วรกี ส.ว. กล่าวถึงการประชุมร่วมกันขอรัฐสภา ในวันที่ 14-15 ต.ค. เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ.. จะให้ผ่านทั้งหมด 3 ฉบับว่า ไม่มีความเห็น เพราะเหมือนมีตุ๊กตาของคนนั้นคนนี้ มีแต่ร่างแต่รัฐธรรมนูญตัวจริงยังไม่ออกมา ซึ่งก็เหมือนกับมีคนมาถามว่า ข้าวผัดปูอร่อยหรือไม่ ซึ่งตนไม่แน่ใจว่าวันที่ประชุมจะมีเข้าผัดปูหรือไม่
เมื่อถามว่าตามที่ดูทั้ง 3 ร่างแล้วเป็นอย่างไร นายอลงกต กล่าวว่าร่างทั้ง 3 ร่าง ก็ไม่ใช่เรื่องจริงที่ออกโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพราะหากดูตามไทม์ไลน์ต้องหาสสร.ที่มาจากประชาชนแล้วส.ส.ร.จะเอา 3 ร่างนี้หรือไม่ ซึ่งตนก็ไม่รู้ในเมื่อไม่รู้แล้วตนจะมีความเห็นได้อย่างไรเพราะยังไม่เห็นตัวรัฐธรรมนูญฉบับจริงเลย และไม่รู้ว่าทั้ง 3 ร่างจะเป็นร่างเดียวกับที่ส.ส.ร.ใช้หรือไม่ ในเมื่อยังไม่เห็นตัวรัฐธรรมนูญฉบับตัวร่างจริง ดังนั้นจะมาถามว่าข้าวผัดปูอร่อยหรือไม่ ทั้งที่เขามาเสนอต้มยำกุ้ง ผัดไทย ข้่วมันไก่ ทั้งที่ยังไม่เห็นของจริงไม่ได้
ต่อข้อถามว่า อย่างนี้แนวโน้มจะไม่รับทั้ง 3 ร่างใช่หรือไม่ นายอลงกต กล่าวว่า ไม่ใช่ เอาตามจริงการรับร่างเพื่อตั้งส.ส.ร.คิดว่าส.ว.จะรับหรือไม่รับ ซึ่งการพิจารณาครั้งนี้คือขั้นรับหลักการ ถ้าส.ว.ไม่รับจะเกิดอะไรขึ้น สังคมจะประณามรือไม่ เพราะพรรคการเมืองหลายพรรคตอนหาเสียงบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญ และต้องใช้เสียงส.ว.สนับสนุน แต่ปัญหาเกิดขึ้นมาในเมื่อตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยชัดเจนว่าต้องทำประชามติ ดังนั้นกระบวนการเห็นชอบในหลักการน่าจะไม่ใช่ปัญหา แต่ถามว่าเห็นชอบในหลักการ แต่ไม่ได้เห็นชอบในเนื้อหา ที่ไม่เห็นชอบเนื้อหาเพราะยังไม่เห็นรายละเอียด และเป็น 3 ร่างที่ ส.ส.ร.จะเอามาใช่หรือไม่ยังไม่รู้เลย
“โดยสรุปน่าจะรับหลักการให้แก้ไข เพื่อให้เข้าไปสูู่กระบวนการในวาระสอง และให้การแก้ไขรัฐธรรมนููญเดินหน้าไปได้ ส่วนร่างเป็นอย่างไร ไม่ได้อยู่ที่สาระ แต่อยู่ที่สสร. ซึ่งส.ส.ร.อาจจะดึง 1 ใน 3 ร่างหรือ 2 ใน 3 ร่าง หรือจะร่างขึ้นมาใหม่แล้วแล้วแต่ส.ส.ร. เพราะส.ส.ร.ไม่ได้เป็นคนเสนอ 3 ร่างนี้ ผมจึงเชื่อว่าน่าจะมีร่างที่ 4 ดังนั้นถ้าไม่รับหลักการ คนก็จะกล่าวหาว่า ส.ว.ขวางลำอีกแล้ว” นายอลงกต กล่าว
นายอลงกต กล่าวต่อว่า ตนจะอภิปรายว่ารัฐธรรมนูญควรมีธงไปทางไหน โดยจะตั้งคำถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแก้ปัญหายาเสพติดได้หรือไม่ สามารถแก้ปัญหาคนที่เป็นหนี้เป็นสินได้หรือไม่ รัฐธรรมนูญช่วยอะไรได้บ้าง ส.ว.มีการฮั้วรัฐธรรมนูญแก้ปัญหาเรื่องฮั้วได้หรือไม่ เช่นมีส.ส.บางคนถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าห้ามเล่นการเมือง แต่ก็ยังเห็นอดีต ส.ส.บางคนเข้าไปอยู่ในกรรมาธิการ อย่างนี้งามหรือไม่ แล้วรัฐธรรมนูญดูแลอะไรบ้าง รัฐธรรมนูญทำให้คนมีความรู้สึกว่ามีหน้าที่มากขึ้นหรือไม่ ไม่ใช่มีแต่คำว่าสิทธิเสรีภาพ ให้คนในประเทศมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ สังคม ดีขึ้นหรือไม่
“ผมจะมองทุกมุม และจะพูดเรื่องพวกนี้มากกว่าที่จะไปบอกว่าร่าง 1 ร่าง 2 ร่าง 3 เป็นอย่างไร และจะถามว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะออกมาตอบโจทย์ เศรษฐกิจสังคม การเมืองไทย หรือไม่ ถ้าไม่ตอบโจทย์แล้วจะมีประโยชน์อะไร ดังนั้นก็จะรับหลักการไปก่อน เพราะจะเข้าไปสู่โหมดของการตั้งส.ส.ร.เพื่อให้การเมืองเดินหน้าได้ ทั้งนี้ผมไม่ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะป็นการจับฉลากกัน” นายอลงกต กล่าว