แอ๊ด คาราบาว โอดพลาดแล้ว เผลอยุ่งการเมือง ขอลงโทษตัวเอง ต่อไปเลิกโพสต์

แอ๊ด คาราบาว โอด พลาดไปแล้ว ยุ่งการเมือง ลงโทษตัวเอง ลบ ละ เลิกโพสต์แล้วพี่น้อง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง และศิลปินแห่งชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ผมพลาดไปแล้วที่ไปโพสต์เรื่องการเมือง ขอลงโทษตัวเองลบโพสต์ และเลิกโพสต์ครับ….พี่น้อง…”

ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เช่นว่า การแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับ, ขอแบบนานๆพูดทีก็ได้ครับ ประมาณว่า ทีเดียวกระจายกระเด็นกระดอน ความจริงต้องได้รับการเผยแพร่, เวลามันคันก็ต้องเกาบ้างครับพี่น้อง555,

อยู่ที่อุดมการณ์ หรือ อยู่ที่ผลประโยชน์ คนดีต้องเสียหายไปเยอะ ผมว่าร้องเพลงเรื่องปรัชญาชีวิตดีกว่าผมชอบครับ รักนะครับ, ต้องแบบนี้ครับลุง เลิกยุ่งการเมืองได้ยิ่งดีครับ ผมรักลุงแอดนะครับ การเมืองยุคนี้ไม่เหมือนยุคลุงเป็นหนุ่มแล้ว ลุงร้องเพลงแหละครับดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา แอ๊ด คาราบาว มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งล่าสุดนักร้องดังก็ได้แชร์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับพรรคการเมืองหนึ่ง

ก่อนจะตอบคอมเมนต์ใต้โพสต์ไว้ว่า “ผมไม่อยากยุ่งการเมือง เเต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดิม เรื่องสุดท้ายที่ผมโพสในเพจนี้ แล้วโดนเพื่อนจากพรรค….โต้แย้งกลับมาว่าผมเข้าใจผิด แต่เมื่อเห็นข่าวนี้เเล้ว Dejavu ภาพในอดีตมันย้อนกลับมากระตุhนเตือนว่าผมเข้าใจถูกแล้ว 555555”

