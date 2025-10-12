แรมโบ้ ยื่นลาออกจากบอร์ด กนอ. เตรียมคัมแบ๊ก รับตำแหน่งทางการเมือง

‘แรมโบ้’ คัมแบ๊กการเมือง ยื่นลาออกจากบอร์ด กนอ.เตรียมรับตำแหน่งขรก.การเมือง
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2567 แต่งตั้งให้เป็นบอร์ด กนอ. โดยการลาออกจะมีผลวันที่ 14 ต.ค.2568
นายเสกสกลเปิดเผยว่า การลาออกครั้งนี้เพื่อเตรียมตัวเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายเสกสกลจะมานั่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
