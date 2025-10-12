ต้านสีน้ำเงินกินรวบ เพื่อไทย ส่งณัฐวุฒิ-อดิศร ปราศรัยช่วยเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรค พท. แถลงกรณีการเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจนบุรี เขต 4 แทนนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า พรรค พท. ได้ส่งพล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช เบอร์ 2 อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงสมัคร และพรรคพท. ได้จัดทีมประกอบด้วย แกนนำ พรรค และ สส. อาทิ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครรณรงค์หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย ซึ่งจะมีการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนทุกตำบล และปราศรัยย่อยต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 19 ตุลาคมนี้
นายชนินทร์ กล่าวต่อว่า ตนเชื่อว่า พล.อ.ชินวัฒน์ จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เป็นตัวแทน ในฐานะ สส.ของพรรค พท. เพื่อเข้าไปทำงานในสภาฯ เข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลผลประโยชน์ของประเทศชาติ ผลประโยชน์ของพี่น้องเมืองกาญจนบุรี เขต 4 อย่างแข็งขัน ทั้งนี้ พรรคพท.มั่นใจว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการส่งเสียงครั้งสำคัญของคนเมืองกาญจนบุรี เพื่อพิสูจน์ว่าคนกาญจนบุรียังสนับสนุนพรรค พท.อย่างมั่นคง ไม่สนับสนุนระบบการเมืองที่ผูกขาดกินรวบ ไม่เห็นด้วยกับขบวนการฮั้ว สว. หรือการฝังรากลึกของกลุ่มเครือข่ายสีน้ำเงินที่กระจายทุกหนแห่ง ทุกองค์กร
และจะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ถ่วงดุลอำนาจ ด้วยการเลือกพรรคเพื่อไทยกลับมาใหม่ และเวทีนี้เราสู้อย่างเต็มที่แน่นอน ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเมืองกาญจนบุรี เขต 4 ออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากและออกมาร่วมแสดงพลังผ่านการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ ไปด้วยกัน
///