อนุทิน ปลื้มแฟนคลับ นำอาหาร-ขนมฝากเพียบ ลั่นยอมน้ำหนักขึ้น จะฟาดให้เรียบ
วันที่ 12 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย โพสต์เฟหซบุ๊ก Anutin Charnvirakul ระบุว่า ไปนั่งกินเตี๋ยวเนื้อแถวศรีย่าน พอจะขึ้นรถก็มีผู้ใจดีวิ่งเอาอาหาร ขนมและผลไม้มาฝาก อยากบอกว่ารู้สึกปลื้มใจ ชื่นใจจริงๆ
วันนี้ยอมน้ำหนักขึ้น กะจะฟาดให้เรียบและขอตอบแทนความเมตตาที่ทุกท่านมอบให้ลูกนกลูกกาคนนี้ด้วยคำสัญญาว่าจะทำทุกอย่างในความสามารถที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนจนสุดชีวิต พวกท่านได้จ่ายค่าจ้างให้แล้วในรูปแบบของขนมบ้าบิ่น ทุเรียน หมูแผ่นและฝรั่งดอง ที่เหลือเป็นหน้าที่ของพวกผมแล้วครับ กราบขอบพระคุณในความเมตตานะครับ กราบๆๆๆๆๆ
