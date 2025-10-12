สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนเชื่อมั่น ‘ภูมิใจไทย’ มากสุดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ตามด้วย ปชน.
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม สวนดุสิตโพล ได้เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจแบบแจกช่วยจริงหรือแค่ชั่วคราว” จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,203 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2568 โดยประชาชนคิดว่านโยบายเศรษฐกิจ ของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นแบบใด พบว่า 29.51 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าเป็นการเน้นแจกเงินหรือช่วยเฉพาะหน้า , 28.26 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจน , 21.86 เห็นว่าทั้งแจกและพัฒนาไปพร้อมกัน และ 20.37 เปอร์เซ็นต์เห็นว่า เป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้ในระยะยาว
สำหรับนโยบายแบบ “แจกเงิน-ลดภาระชั่วคราว” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดนั้น 80.72 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าช่วยได้ในระยะสั้น , 11.64 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าช่วยได้มาก และ 7.64 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่า “ไม่ช่วยเลย”
และถ้ารัฐบาลมีงบประมาณจำกัด ประชาชนอยากให้ใช้กับเรื่องใดมากที่สุด 53.72 เปอร์เซ็นต์ บอกว่า อยากให้ลงทุนจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ , 51.96 เปอร์เซ็นต์ อยากให้พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ระยะยาว และ 49.37 เปอร์เซ็นต์ อยากให้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม
ส่วนคำถามที่ว่า ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไร จึงจะคุ้มค่าและยั่งยืน พบว่า 67.17 เปอร์เซ็นต์ บอกว่า ควรจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับประเทศ , 58.23 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่า ควรลงทุนสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมระยะยาว และ 54.05 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่า ควรฟื้นฟูอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่น้ำท่วมหลังน้ำลด
เมื่อถามว่า ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่า พรรคการเมืองใดที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ปรากฏว่า พรรคภูมิใจไทย มาอันดับ 1 ได้ 19.87 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยพรรคประชาชนได้ 17.37 เปอร์เซ็นต์และ “ยังไม่เชื่อพรรคใด” 16.63 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพรรคเพื่อไทยได้อันดับ 4 ที่ 13.13 เปอร์เซ็นต์