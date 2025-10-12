การเมือง

คุณจ๋า ภริยานายกฯอนุทิน รำนำขบวนแห่ถวายผ้ากฐิน โชว์ปลายจวักผัดหมี่โคราช

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี วัดโคกพระ ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โดยมี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.เขต 9 จ.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อม นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ อดีต รมช.มหาดไทย ในฐานะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 10 จ.นครราชสีมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำชุมชนและชาวบ้านกว่า 1 พันคน ให้การต้อนรับกันอย่างชื่นมื่น

บรรยากาศสนุกสนานครื้นเครงและอิ่มบุญกันถ้วนหน้า โดย น.ส.ธนนนท์ได้ร่วมกิจกรรมรำกับกลุ่มสตรีในขณะนำขบวนแห่เข้าไปในศาลาการเปรียญ เพื่อถวายบริวารผ้ากฐินสามัคคีแด่พระสงฆ์ ซึ่งมียอดเงินทั้งสิ้น 348,418 บาท และโชว์ฝีมือประกอบอาหารโดยคั่วหมี่โคราช (ผัดหมี่) แจกจ่ายในโรงทาน ก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ของ อ.จักราช ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้คึกคัก

