อนุทิน ขนทัพสู้เลือกซ่อมกาญจน์ เผยชวนศักดิ์ดา มาเป็นรมต. เปิดทางลูกเป็นสส.แทน
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 12 ต.ค.ที่ อาคารอเนกประสงค์ วัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว. มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.)ลงพื้นที่พบประชาชน และปราศรัยหาเสียงช่วยน.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย มีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายภราดรปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม พร้อมแกนนำและสส.พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ รวมถึงจ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม ร่วมให้กำลังใจ เมื่อถึงเวทีนายอนุทิน เดินทักทายประชาชนและลงไปนั่งถ่ายรูปด้วย ในจังหวะนั้นมีวิ่งนำหมวกมาให้สวมกับแดด
นายอนุทิน กล่าวปราศรัยตอนหนึ่ง ว่า วันนี้มาในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มาขอบคุณประชาชนที่คราวที่แล้วเลือกนายศักดิ์ดา ไปเป็นสส.ของคนเมืองกาญฯ แต่ตนเห็นว่านายศักดิ์ดา น่าจะรับใช้ประชาชนได้มากกว่า จึงชวนมาเป็นรัฐมนตรี จึงต้องลาออกจากสส. แต่มีลูกสาวมารับใช้ประชาชนไม่ให้ขาดช่วง การเลือกตั้งคราวนี้ได้ทั้งพ่อทั้งลูก ถ้าพี่น้องบอกว่าใช้พ่อคนเดียวไม่พอ จะจิกหัวใช้ลูกอีก สัปดาห์หน้าขอให้เลือกน.ส.วิสุดา ถ้าประชาชนให้ความเมตตาน.ส.วิสุดา ยืนยันว่าจะได้คนจริง เขาเป็นข้าราชการประจำมีโอกาสเติบโตได้แต่วันนี้เขาเห็นว่าการเป็นข้าราชการไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เต็มที่ เมื่อพ่อเป็นรัฐมนตรี ลูกจึงมาขอเป็นผู้แทน
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้มาขอคะแนนให้กับน.ส.วิสุดา ก่อน ปีหน้ามีเลือกตั้งก็จะขออีก ส่วนเรื่องนโยบายยืนยันว่าภูมิใจไทย พูดแล้วทำ ถ้าประชาชนไว้วางใจการทำงานของพรรคภูมิใจไทยขอให้คอยดู ตนเพิ่งเข้ามาทำงานได้ 12 วัน เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อย,โครงการคนละครึ่งผ่านครม.เรียบร้อย เราทำงานอย่างใจกว้าง ทำงานหนึ่งเดียวมีหน้าที่อย่างเดียวคือรับใช้ประชาชน เราให้คำมั่นสัญญาไว้เราจะทำให้หมด และอยู่ถึงเดือนม.ค.69 จะคืนอำนาจให้ประชาชน หวังว่าประชาชนจะเห็นการทำงานของพวกเราและไว้วางใจให้พวกเรากลับมาทำงานรับใช้ประชาชนอีกครั้ง แต่ก่อนอื่นในวันที่ 19 ต.ค.นี้ ขอให้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดให้กับสส.คนใหม่ของพรรคภูมิใจไทย ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลอนาคตน.วิสุดา ให้เต็มที่ ขนาดพ่อยังไม่ค่อยหล่อยังได้เป็นรัฐมนตรี ลูกสวยขนาดนี้ต้องยิ่งกว่ารัฐมนตรี เผลอได้เป็นนายกฯหญิงอีกคนหนึ่ง
นายอนุทิน กล่าวว่า ส่วนเรื่องการเปิดด่านชายแดน เมื่อประชาชนบอกไม่ให้เปิดก็จะไม่เปิด เพราะถ้าเปิดด่านตนจะเป็นอดีตนายกฯทันที เพราะจะถูกกระทืบตาย ขอให้เก็บตนไว้ทำงานให้พี่น้องประชาชน เพราะอยากจะรับใช้ประชาชนทั่วประเทศ
“เรื่องเปิดด่านจบแล้ว ไม่มีทางเปิด ตอนนี้สู้อย่างเดียว ต้องรักษาอธิปไตย รักษาศักดิ์ศรีของคนไทย เรื่องเปิดด่านจึงไม่ต้องกังวล”