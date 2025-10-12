สุณีย์ เหลืองวิจิตร ประกาศอยู่เพื่อไทย บ้านเดิม เปิดตัว ‘พงษ์ศักดิ์’ หลานชาย ชิงส.ส.เขต 1 พิจิตร

‘สุณีย์’ อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ประกาศจุดยืนชัด ‘อยู่บ้านเดิม ไม่ย้ายพรรค’ หยุดกระแสเลือดไหล พร้อมเปิดตัวหลานชายลง ส.ส.เขต 1 ลั่นเพื่อไทยจะกลับมา กลุ่มคนเสื้อแดง-แกนนำให้กำลังใจคึกคัก
เมื่อเวลา 10.29 น. วันที่ 12 ตุลาคม ที่ จ.พิจิตร น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ประกาศถึงอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมือง ท่ามกลางกระแสข่าวการย้ายพรรคที่ดังกระหึ่ม พร้อมขึ้นป้ายคัตเอาต์ยิ่งใหญ่ “มั่นคงเสมอ…เพื่อเธอ เพื่อไทย”
โอกาสนี้ น.ส.สุณีย์กล่าวเปิดตัวหลานชายคือ นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร หรือ อดีต ส.จ.เอก เป็นผู้ลงสมัคร ส.ส.เขต 1 จ.พิจิตร พร้อมด้วย นายปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร หรือ อดีต ส.จ.รถ เป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ดับข่าวเลือดไหลออกจากพรรค
โดยมีแฟนคลับ กลุ่มคนเสื้อแดง และแกนนำในพื้นที่เดินทางมาแสดงพลังและให้กำลังใจอย่างคับคั่งด้วยการสวมใส่เสื้อแดงเป็นหนึ่งเดียว
นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า จะใช้ประสบการณ์ในนามคณะทำงานการเมืองของ “เจ๊สุณีย์” ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน กว่า 20 ปี การเป็นอดีต ส.จ.ที่ผ่านงานการเมืองระดับท้องถิ่น เป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 2 เมื่อปี 2554 และนำการต่อสู้ร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็ง
หลังจากนั้นได้ร่วมกันถ่ายภาพบริเวณป้ายคัตเอาต์ “มั่นคงเสมอ…เพื่อเธอ เพื่อไทย” ที่ด้านหน้าศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย จ.พิจิตร พร้อมเปล่งเสียง “มั่นคงเสมอ… เพื่อเธอ เพื่อไทย” “ส.จ.เอก สู้ๆ” ดังกระหึ่ม