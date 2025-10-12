มทภ.2 ยันไม่ยอมเสียอธิปไตยแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว ชี้เขมรเหลี่ยมเยอะ ต้องรอบคอบ

มทภ.2 ขออภัยคนไทย ดำเนินการกับกัมพูชา ไม่ทันใจ ย้ำ ต้องรอบคอบ เหตุเขมร มีเล่ห์เหลี่ยมเยอะ ยัน จะไม่ยอมให้เสียอธิปไตยแม้แต่ ตร.ซม. เดียว เผย ลงพื้นที่ดูแลกำลังพล สั่งเตรียมพร้อม 24 ชม. ย้ำ ปราสาทตาควาย-ปราสาทคนา อยู่เขตไทย
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 68 พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่กำลังพลและเป็นการ “เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์สู้รบตลอดแนวชายแดน 24 ชั่วโมง ยืนยันกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีการเตรียมพร้อม และมีขวัญกำลังใจที่ดี ซึ่งทางกองทัพมีการวางแผนดูแลอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นต่อการสู้รบ
โดยมีเสบียงอย่างเพียงพอและไม่มีการขาดแคลนเสบียงอาหาร น้ำดื่ม ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด แม้ในบางเส้นทางบางพื้นที่จะมีความยากลำบากเนื่องจากมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม”
พล.ท.วีระยุทธกล่าวอีกว่า กำลังพลทุกนายยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและประชาชน ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลัง ตนขอยืนยันว่าเราจะไม่มีการเสียแผ่นดินไทยให้ใครแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว การเข้ามาก่อกวนของคนกัมพูชาและมีการถ่ายคลิปส่งเข้าในระบบโซเชียลมีเดียและนำออกไปเผยแพร่นั้น เราต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ เพราะในบางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกันกับฐานปฏิบัติการ เป็นพื้นที่ล่อแหลม แต่ทหารมีวงรอบในการออกลาดตระเวนอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ซึ่งในบางจุดเราก็ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี ในการช่วยเฝ้าตรวจเสริมการวางกำลัง แต่ในบางสถานการณ์จุดที่วางเครื่องมือเฝ้าตรวจ ยังไม่ใช่จังหวะที่เราลาดตระเวนไปเห็นทหารกัมพูชาที่เข้ามาลอบวางกับระเบิด หรือมาตัดรั้วลวดหนาม เพราะหากเห็นเช่นนั้น
“ผมยืนยันว่า ให้กำลังพลทุกนายตอบโต้คนที่มีอาวุธและรุกล้ำอธิปไตยของไทยเข้ามา เพราะผมได้มอบนโยบายให้ไปแล้ว หากทหารกัมพูชาถืออาวุธเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยและมาทำลายข้าวของในประเทศไทย เรารับไม่ได้ทุกกรณีและพร้อมตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังตามเหตุการณ์”
“กัมพูชามีเล่ห์เหลี่ยม ขาดความจริงใจ และพยายามทำคอนเทนต์ สร้างสถานการณ์แล้วโพสต์เข้าระบบโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ดูได้เห็นแล้วกระตุ้นอารมณ์ให้ตอบโต้ด้วยความโกรธหรือเกลียดชัง ซึ่งทางทหารเราก็เห็นเช่นกัน แต่ในทุกๆ สถานการณ์เราเองจะเร่งรีบเข้าไปเลยก็ไม่ได้ เพราะสิ่งที่กัมพูชาทำเช่นนี้ แสดงว่ามีเจตนาในการที่จะล่อให้กำลังทหารของเราเข้าไปถูกกับระเบิด หรือทุ่นระเบิดได้ เราจึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น ทำให้บางครั้งอาจจะไม่ทันใจกับพี่น้องประชาชนไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วย แต่ชีวิตกำลังพลก็มีความสำคัญที่เราต้องให้ความปลอดภัยสูงสุดเช่นกัน” แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว
เมื่อถามว่า แนวนโยบายในการดูแลอธิปไตยของไทยเป็นอย่างไร พล.ท.วีระยุทธกล่าวว่า ตนยึดถือตามนโยบายของทางรัฐบาล, รมว.กลาโหม, รมช.กลาโหม และ ผบ.ทบ. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตน ในการรักษาอธิปไตยและยึดถือในแผนที่ 1:50,000 ที่จะไม่ยอมให้เสียแผ่นดินไทยไปแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนยึดมั่นมาตลอดชีวิตรับราชการทหาร ว่าเราต้อง “ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน”
เมื่อถามว่า ปราสาทตาควายและปราสาทคนาที่กัมพูชาเข้าไปยึดไว้นั้นจะดำเนินการอย่างไร พล.ท.วีระยุทธกล่าวว่า ทั้ง 2 ปราสาทอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย ตามแผนที่ 1:50,000 ชัดเจน ฉะนั้นเราต้องนำกลับคืนอย่างแน่นอน ปัจจุบันได้มีการวางแผนไว้ทั้งหมดแล้ว และจะปฏิบัติในจังหวะการรบที่เหมาะสมกับช่วงเวลาตามสถานการณ์ต่อไป
“ด้วยอัตลักษณ์ของกัมพูชา มักหาพื้นที่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ว่างและไม่มีกำลังของเราเฝ้าอยู่ มันก็จะเข้ามายึดไว้เพื่อที่จะให้ได้เปรียบเรา ซึ่งเราไม่ได้ทำแบบนั้น เพราะทหารโดยทั่วโลกที่เขาเป็นสุภาพบุรุษ จะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้ เพราะไม่ต่างอะไรจากการกระทำของโจรป่า ถ้าจะรบก็ว่ากันมาเลย ไม่ใช่คืบคลานเข้ามาแล้วก็มาวางทุ่นระเบิดเพื่อทำร้ายเราแบบโจรป่า ไม่ใช่วิสัยทหารนักรบ” แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว