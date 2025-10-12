อนุทิน ชื่นชม กัน จอมพลัง คนดี ช่วยชาวบ้านมากกว่ารบ.ก่อน ไม่ตำหนิ เปิดเสียงผีหลอกกัมพูชา
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม ที่ศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ชาวกัมพูชาร้องเรียนสหประชาชาติ จากกรณีที่ กัน จอมพลัง นำเครื่องเสียงเปิดซาวด์หลอน บริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ว่า ทุกคนที่เป็นคนไทย ไม่มีใครชอบที่มีคนรุกรานอธิปไตยของเรา การจะไปตำหนิที่เขาแสดงออกในสิ่งที่คิดว่าทำแล้ว ทำให้คนทั่วไปรู้ว่านี่คือดินแดนประเทศไทย และเรื่องนี้ตนจะพยายามทำให้เป็นสากลมากที่สุด
ส่วนนายกัน จอมพลัง เวลาที่เขาช่วยเหลือประชาชนต้องยอมใจเขา ตอนที่ตนเป็นฝ่ายค้าน เวลามีเหตุที่ต้องอพยพชาวบ้าน 3-4 จังหวัด เจอแต่รถกัน จอมพลัง จนตกใจว่าทำไมคนเดียวถึงสามารถระดมความช่วยเหลือได้มากกว่ารัฐ วันนี้เมื่อเราเข้ามาเป็นรัฐบาลไม่ใช่ว่าไปแข่งกับเขา แต่ความช่วยเหลือแรกต้องมาจากรัฐบาลก่อน โดยที่ไม่ผลักภาระนี้ให้ประชาชนดูแลกันเอง รัฐบาลต้องดูแลเป็นพื้นฐาน ส่วนคนดีอย่างกัน จอมพลัง จะมาเสริมและประชาชนได้ประโยชน์
เมื่อถามว่านายวีระ สมความคิด ย้อนตอบนายกฯว่าอย่างน้อยไม่โกงชาติ หลังจากที่นายกฯพาดพิงว่าทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า ถ้าเขาไม่โกงชาติก็ดีแล้ว เพราะตนก็ไม่โกงชาติ และก็รักชาติ
ส่วนกระแสเรียกร้องให้นายกฯ ลงพื้นที่บ้านหนองจาน นายอนุทินกล่าวว่า ไปแน่นอน ในเร็วๆ นี้ ถ้าเราไปก็จะไม่เป็นอุปสรรคการทำงานของเจ้าหน้าที่ จะต้องไปเพื่อสนับสนุนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เราอยู่ข้างหลังเราสนับสนุนได้ แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องไปไม่ต้องห่วงตนไปอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงตำแหน่งประธาน คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ยังเป็นคนเดิมหรือไม่ เพราะนายกฯบอกว่ามีคนในใจแล้ว นายอนุทินกล่าวว่า ยังเป็นนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ประธาน JBC ฝ่ายไทย ขออย่าถามว่าจะเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือไม่ ขอเอาคนทำงานได้มีความสามารถ