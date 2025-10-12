บ้านหนองหญ้าแก้ว พบทุ่นระเบิดเพิ่ม 2 ทุ่น จนท.เก็บกู้เรียบร้อย คาด 1 สัปดาห์เคลียร์จบ

หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด ตรวจพบ PMN เพิ่มอีก 2 ทุ่น ‘ทหารช่าง’ เข้าสแกนพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว คืนพื้นที่ปลอดภัยโซนแรกได้ 15,042 ตร.ม. เตรียมเคลียร์ต่อที่บ้านหนองจาน
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม กกล.บูรพาโดย ฉก.12 รายงานการตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการตรวจและเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว เจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอีก 2 ทุ่น (โดยชุดตรวจค้น) เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน พิกัด 48PTA 55148 28943
ใกล้กันสามารถตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN อีกจํานวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน ที่พิกัด 48PTA 55099 28917
โดยทั้งสองจุด เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ได้ทำการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้ง 2 ทุ่น ตามขั้นตอนเรียบร้อย
สรุปการปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.ถึงปัจจุบัน ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรวม 5 ทุ่น ชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN สภาพพร้อมใช้งานทั้ง 5 ทุ่น
พ.ท.ราวุธ สระทองเทียน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจ 12 กองกำลังบูรพา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ระบุว่า แผนดำเนินการในเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่หนองหญ้า อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่จะทำการถางป่าหญ้าเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้ และใช้กําลังเจ้าหน้าที่เดินตาม คาดว่าจะทําให้พบทุ่นระเบิดที่ตกค้างเพิ่มเติม
สําหรับพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยที่หนองหญ้าแก้ว ได้จํากัดวงเป็นพื้นที่สีแดง ประมาณ 102,874 ตารางเมตร ในจํานวนนี้ได้แบ่งเป็น 4 โซน โซนเอมีอยู่ประมาณ 29,726 ตารางเมตร ในการตรวจค้นทุ่นระเบิดและทําพื้นที่ให้ปลอดภัย ปัจจุบันสามารถคืนพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้ว 15,042 ตารางเมตร
ส่วนที่เหลือคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีก 1 สัปดาห์ เนื่องจากมีอุปสรรคของสภาพอากาศเข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญในการทำงาน ซึ่งการดําเนินการทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย
พ.อ.ภิชฌ์ยุทธ พรหมโท รองเสนาธิการกองทัพภาค 1 ระบุว่า พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้วที่ทําการเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้างนั้น เป็นแผนประจําปีของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดทางด้านมนุษยธรรม (นปท.) เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดด้านมนุษยธรรมของประเทศไทย ซึ่งเราได้ส่งแผนไปที่ออตตาวาอยู่แล้ว แต่ในหลายปีที่ผ่านมาไทยไม่สามารถปฏิบัติการพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยถูกกัมพูชาขัดขวางมาโดยตลอด
พ.อ.ภิชฌ์ยุทธระบุว่า พอฝ่ายความมั่นคงไทยสามารถยึดคืนพื้นที่ดังกล่าวกลับขึ้นมาได้เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ถึงเพิ่งเข้ามาเคลียร์พื้นที่ อุปสรรคสําคัญคือฝนที่ส่งผลต่อการทํางาน หากจะให้ครบทั้ง 4 โซน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ส่วนพื้นที่บ้านหนองจานจะอยู่ในแผนต่อไป หลังเสร็จสิ้นที่พื้นที่หนองหญ้าแก้วแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นการคืนพื้นที่อธิปไตยไทยได้หรือไม่ พ.อ.ภิชฌ์ยุทธระบุว่า ถือว่าได้ เป็นการนับหนึ่งและเป็นไปตามขั้นตอน ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าทางจังหวัดก็เริ่มซักซ้อมแผนอพยพแล้วเช่นเดียวกัน
ส่วนทุ่นระเบิดที่พบนั้นยืนยันได้หรือไม่ว่าที่ผ่านมากัมพูชาไม่เคยดําเนินการตามข้อตกลง รองเสนาธิการกองทัพภาค 1 ระบุว่า ก็เป็นส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ พื้นที่อธิปไตยไทยของเรา เราสามารถทำได้เลย โดยไม่ต้องขออนุญาต เราแค่ทําหนังสือแจ้งเท่านั้น เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด เพียงแต่ที่ผ่านมาทางกัมพูชาจะอ้างว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ ที่ผ่านมาฝ่ายไทยก็ไม่อยากจะให้มีปัญหา แต่ตอนนี้เราเห็นว่าทําได้ เราก็ทําทันที