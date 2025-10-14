เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

|ผู้เขียน
⦁…เพราะชัดเจนว่า “เลือกตั้งใหม่” จะมีขึ้นในเร็ววัน ด้วยเงื่อนไขที่พรรคการเมืองตกลงกันไว้ ทำให้ในแวดวงสนทนา ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ “สภากาแฟ” ทั้งในโซเชียลมีเดีย และซุ้มคาเฟ่ ต่างสนุกสนานกับการประเมินว่า “ความนิยมของพรรคการเมืองไหนจะเหนือกว่า” ซึ่งว่าไปก็แค่ฟังกันแบบ “ขำๆ” เพราะเอาเข้าจริง แต่ละพรรคยังไม่นิ่งพอ ทุกอย่างยังแปรเปลี่ยนไปได้ทั้งสิ้น
⦁…ที่เชื่อว่าจะขยายเป็นพรรคใหญ่ขึ้นแน่นอนคือ “ภูมิใจไทย” ที่การถูกเลือกเป็นแกนนำรัฐบาล ซึ่งทำให้มี “อำนาจเต็ม” สร้างแรงดึงดูด “ส.ส.หลายพื้นที่” มาเข้าร่วมคึกคัก เสริมด้วย “คะแนนนิยม” จาก “กระแสรักชาติ” จากปัญหาชายแดนเขมร จนเกิดความเชื่อว่า “หลังเลือกตั้งมีสิทธิสูงกว่าพรรคอื่น” ที่ อนุทิน ชาญวีรกูล จะได้รับความไว้วางใจให้เป็น “นายกรัฐมนตรี” บริหารประเทศต่อไป
⦁…สำหรับ “พรรคประชาชน” แม้จะยังมีความเชื่อว่ายังจะได้ ส.ส.เป็น “อันดับหนึ่ง” แต่กระแส “รักชาติ” ที่เข้ามาแทรก กระแส “ต้องการความเปลี่ยนแปลง” อาจจะทำให้ได้เก้าอี้ในสภาลดลง กอปรกับยังต้องเผชิญกับ “นิติสงคราม” ซึ่งที่สุดแล้ว ยังเป็นไปได้ยากที่จะได้รับ “ใบอนุญาตที่ 2” น่าจะส่งผลให้ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ต้องเดินตาม ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไปทำงานการเมืองอยู่“นอกเวที” พร้อมกับ “แกนนำอีกหลายคน”
⦁…สำหรับ “เพื่อไทย” หลัง แพทองธาร ชินวัตร ขึ้นโพเดียมประกาศ “ยกเครื่องพรรค” สร้างความมั่นใจถึง “การสนับสนุน” โดยเบื้องต้นมีมือ “ใจถึงพึ่งได้” ระดับ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รับหน้าที่ “อำนวยการ” แต่ก็นั่นแหละ “แค่หยุดเลือด” แต่จะฟื้นอย่างไร ยังมองไม่เห็น ด้วยแค่คำถามว่า “จะกลับมายืนอยู่ฟากเสรีนิยมเต็มตัวเหมือนเดิมหรือไม่” คำตอบยังไม่ง่ายนัก
⦁…แม้จะไม่ได้มีความหวังมากนักว่าจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อย่างวันเก่าๆ แต่ “ปฏิบัติการกู้ซากประชาธิปัตย์” โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ชวนให้ติดตามไม่น้อย ด้วยสะท้อนว่าบารมีของ “หนุ่มมาร์ค” ยังเหลือเฟือในการร่ายมนตร์เรียก “คนเก่า คนแก่” ให้ฟื้นมามี “ชีวิตชีวา” หลังห่อเหี่ยวแห้งใจกับ “ยุคสมัยที่ผ่านมา” เพียงแต่วันนี้ในสายตาของ “ผู้กุมอำนาจรัฐซ้อนรัฐ” มองข้าม “พรรคสีฟ้า” ไปไกลเสียแล้ว
⦁…จู่ๆ ก็มีชื่อโผล่ไปเป็น “แคนดิเดตนายกฯ” ของ “เพื่อไทย” แถมมีเสียงเห็นดีเห็นงามไปด้วยอยู่ไม่น้อย “หัวหน้าท็อป” วราวุธ ศิลปอาชา เลยมีทางเลือกใหม่ที่สามารถฝันไปไกลกว่าการจมอยู่กับ “พรรคชาติไทยพัฒนา” อันเป็น “มรดกเตี่ย” แถมเมื่อประเมินจาก “ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ” นับได้ว่าเป็น “นักการเมืองรุ่นใหม่” ที่ครบเครื่องไม่แพ้ใคร จึงต้องคิดหนักกับโจทย์จาก “โอกาสงามๆ” ที่มาถึง
⦁…อย่างไรก็ตาม การเมืองในช่วง “เปลี่ยนแปลง” เชื่อกันว่ายังมี “พรรคใหม่ๆ” รอประกาศตัว ที่เปิดไปแล้วเป็น “ดร.เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์-พรรคไทยก้าวใหม่” อยู่ระหว่างรอจังหวะประกาศแคมเปญเดือด เช่นเดียวกับ “โอกาสใหม่” ที่ว่าเป็น “พรรคทุนพร้อม คนนำพรรค เครือข่าย แนวร่วมพันธมิตรพร้อม” หลังโหมโรงมานาน น่าจะเปิดฉากโชว์ “ตัวแสดง” ว่าจะ “ดำเนินตามท้องเรื่องอย่างไร” ในเร็ววันนี้