การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

ผู้เขียนชโลทร

…เพราะชัดเจนว่า “เลือกตั้งใหม่” จะมีขึ้นในเร็ววัน ด้วยเงื่อนไขที่พรรคการเมืองตกลงกันไว้ ทำให้ในแวดวงสนทนา ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ “สภากาแฟ” ทั้งในโซเชียลมีเดีย และซุ้มคาเฟ่ ต่างสนุกสนานกับการประเมินว่า “ความนิยมของพรรคการเมืองไหนจะเหนือกว่า” ซึ่งว่าไปก็แค่ฟังกันแบบ “ขำๆ” เพราะเอาเข้าจริง แต่ละพรรคยังไม่นิ่งพอ ทุกอย่างยังแปรเปลี่ยนไปได้ทั้งสิ้น

…ที่เชื่อว่าจะขยายเป็นพรรคใหญ่ขึ้นแน่นอนคือ “ภูมิใจไทย” ที่การถูกเลือกเป็นแกนนำรัฐบาล ซึ่งทำให้มี “อำนาจเต็ม” สร้างแรงดึงดูด “ส.ส.หลายพื้นที่” มาเข้าร่วมคึกคัก เสริมด้วย “คะแนนนิยม” จาก “กระแสรักชาติ” จากปัญหาชายแดนเขมร จนเกิดความเชื่อว่า “หลังเลือกตั้งมีสิทธิสูงกว่าพรรคอื่น” ที่ อนุทิน ชาญวีรกูล จะได้รับความไว้วางใจให้เป็น “นายกรัฐมนตรี” บริหารประเทศต่อไป

…สำหรับ “พรรคประชาชน” แม้จะยังมีความเชื่อว่ายังจะได้ ส.ส.เป็น “อันดับหนึ่ง” แต่กระแส “รักชาติ” ที่เข้ามาแทรก กระแส “ต้องการความเปลี่ยนแปลง” อาจจะทำให้ได้เก้าอี้ในสภาลดลง กอปรกับยังต้องเผชิญกับ “นิติสงคราม” ซึ่งที่สุดแล้ว ยังเป็นไปได้ยากที่จะได้รับ “ใบอนุญาตที่ 2” น่าจะส่งผลให้ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ต้องเดินตาม ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไปทำงานการเมืองอยู่“นอกเวที” พร้อมกับ “แกนนำอีกหลายคน”

…สำหรับ “เพื่อไทย” หลัง แพทองธาร ชินวัตร ขึ้นโพเดียมประกาศ “ยกเครื่องพรรค” สร้างความมั่นใจถึง “การสนับสนุน” โดยเบื้องต้นมีมือ “ใจถึงพึ่งได้” ระดับ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รับหน้าที่ “อำนวยการ” แต่ก็นั่นแหละ “แค่หยุดเลือด” แต่จะฟื้นอย่างไร ยังมองไม่เห็น ด้วยแค่คำถามว่า “จะกลับมายืนอยู่ฟากเสรีนิยมเต็มตัวเหมือนเดิมหรือไม่” คำตอบยังไม่ง่ายนัก

…แม้จะไม่ได้มีความหวังมากนักว่าจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อย่างวันเก่าๆ แต่ “ปฏิบัติการกู้ซากประชาธิปัตย์” โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ชวนให้ติดตามไม่น้อย ด้วยสะท้อนว่าบารมีของ “หนุ่มมาร์ค” ยังเหลือเฟือในการร่ายมนตร์เรียก “คนเก่า คนแก่” ให้ฟื้นมามี “ชีวิตชีวา” หลังห่อเหี่ยวแห้งใจกับ “ยุคสมัยที่ผ่านมา” เพียงแต่วันนี้ในสายตาของ “ผู้กุมอำนาจรัฐซ้อนรัฐ” มองข้าม “พรรคสีฟ้า” ไปไกลเสียแล้ว

…จู่ๆ ก็มีชื่อโผล่ไปเป็น “แคนดิเดตนายกฯ” ของ “เพื่อไทย” แถมมีเสียงเห็นดีเห็นงามไปด้วยอยู่ไม่น้อย “หัวหน้าท็อป” วราวุธ ศิลปอาชา เลยมีทางเลือกใหม่ที่สามารถฝันไปไกลกว่าการจมอยู่กับ “พรรคชาติไทยพัฒนา” อันเป็น “มรดกเตี่ย” แถมเมื่อประเมินจาก “ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ” นับได้ว่าเป็น “นักการเมืองรุ่นใหม่” ที่ครบเครื่องไม่แพ้ใคร จึงต้องคิดหนักกับโจทย์จาก “โอกาสงามๆ” ที่มาถึง

…อย่างไรก็ตาม การเมืองในช่วง “เปลี่ยนแปลง” เชื่อกันว่ายังมี “พรรคใหม่ๆ” รอประกาศตัว ที่เปิดไปแล้วเป็น “ดร.เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์-พรรคไทยก้าวใหม่” อยู่ระหว่างรอจังหวะประกาศแคมเปญเดือด เช่นเดียวกับ “โอกาสใหม่” ที่ว่าเป็น “พรรคทุนพร้อม คนนำพรรค เครือข่าย แนวร่วมพันธมิตรพร้อม” หลังโหมโรงมานาน น่าจะเปิดฉากโชว์ “ตัวแสดง” ว่าจะ “ดำเนินตามท้องเรื่องอย่างไร” ในเร็ววันนี้

คว้ารางวัล – รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับ “รางวัลองค์กรนวัตกรรมแห่งชาติ 2568” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษา และความสำเร็จของ “Dynamic University” ที่สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงานจริง โดยมี ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ปธ.กก.นวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
สนับสนุน – รศ.นพ.ธรรศ สงวนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบเงินสนับสนุน 20,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม จาก บมจ.วิริยะประกันภัย โดยมีเอกชัย สวนเกษ ผจก.ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบ ภายใต้โครงการ Hope for Health 2 เพื่อสนับสนุนบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจสุขภาพตาสำหรับประชาชน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วิ่งการกุศล – ธณพร ตันติยานนท์ กก.ผจก. กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า สยามพิวรรธน์ แถลงข่าวการจัดงานวิ่งการกุศล Citizen of Love by Siam Piwat : Born to Run 2026 United for Change ผนึกกำลังพันธมิตร โดยมี อาชวันต์ กงกะนันทน์, นีล เคนนาร์ด, นรเทพ ชูพูล, วาดดาว-อรรณว์ ชุมาพร, ภัทร เลิศสุกิตติพงศา,อรวรรณ เกลียวปฏินนท์ และโจแอน ลิม ร่วมงาน ณ SCBX Next Stage ชั้น 4 สยามพารากอน
เปิดตัว – บจก.โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง กรุ๊ป (TMHG) เปิดตัว T-Innovation Center ศูนย์นวัตกรรมคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติครบวงจรแห่งแรกของโตโยต้าในประเทศไทย ยกระดับอุตสาหกรรมคลังสินค้าไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานโลก โดยมี ชิเงรุ มัตสึโมโต้ กก.ผจก. พร้อมด้วยโนริฮารุ เทราโอกะ, จามีกร เผือกสุวรรณ และอริชัย อรัญนารถ ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ Showroom “T-Innovation Center” กิ่งแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้
มอบเครื่องจักร – บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น นำโดย วราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กก.ผจก.ใหญ่อาวุโส และสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ ปธ.กก. บจก.เกษตรอินโน ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า ภายใต้โครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองบัวหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว ช่วยลดต้นทุนแรงงานและเวลา ณ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้
รับฮาโลวีน – วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผอ.ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา และณัฐพล พยัคโฆ ผจก.สาขาโรงภาพยนตร์เมกาซีนีเพล็กซ์ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมจัดงาน MEGA HALLOWEEN 2025 ตอน THE SCREAM LAB แล็บสยองซ่อนกรี๊ด ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมมอบประสบการณ์หลอนสุดสมจริงให้ผู้ร่วมงาน โดยมี วนรัตน์ รัศมีรัตน์ และณัฐิวุฒิ ประภาษี ร่วมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา