ธรรมนัส ซัดกมธ.มั่นคงฯ อย่าโอเว่อร์ มั่นใจไม่มีอะไรต้องชี้แจง แนะ เป็นส.ส.อยู่ในพื้นที่ดูแลปชช.

‘ธรรมนัส’ ซัด ‘กมธ.ความมั่นคงฯ’ เรียกแจง อย่าโอเว่อร์ มั่นใจ จนท.มืออาชีพ แนะ ส.ส.อยู่พื้นที่ดูแล ปชช. เผย กล้าธรรม เตรียมเปิด ‘ฉลอง เรี่ยวแรง’ เสริมทัพภาคกลาง
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อถามถึง กรณีที่ กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ สภาฯ เชิญไปชี้แจง ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า การบริหารราชการแผ่นดินโดยการนําของนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีและผู้แทนของแต่ละกระทรวงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชน ตนแทบไม่มีวันหยุด เพราะต้องลงพื้นที่ตลอดทั้ง สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร และอีกหลายจังหวัด เพราะต้องเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชน ดังนั้นกรรมาธิการต่างๆ ที่อยากจะเชิญตนไปชี้แจงก็ไปเอาจากสื่อที่ตนได้แถลงไป ไม่จําเป็นที่ต้องไปให้ตนไปชี้แจงอะไร มันก็มีแค่นั้น
“ผมไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องไปชี้แจง ใครก็ตามที่อยู่ในประเทศไทย หากทําความผิดละเมิดกฎหมายไทย เจ้าหน้าที่เขาดําเนินคดีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปโอเวอร์แอ๊กชั่นมากเกินไป เจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลอยู่แล้ว ผมเชื่อมั่นในตัวของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนเราเป็น ส.ส.ควรอยู่ในพื้นที่ ทําอะไรให้เกิดประโยชน์กับประชาชน น่าจะดีกว่า อีก 17 วัน จะปิดสมัยประชุมสภาฯเปิดอีกทีเดือนธ.ค. เดือนม.ค. 2569 ยุบสภาแล้ว ควรอยู่ในพื้นที่ดูแลประชาชน”
ผู้สื่อข่าวถามถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในพื้นที่ จ.นนทบุรี ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เราได้นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต ส.ส.นนทบุรี ที่มาร่วมอุดมการณ์ และยังมีอีกหลายคน จะมีการเปิดตัวในส่วนของภาคกลาง ยุทธศาสตร์ของพรรคเรา ท่านหัวหน้าพรรควางไว้ชัดเจนว่า ต้องทํางาน เพราะพวกเขาคือความหวังของพี่น้องประชาชนในการจะเลือกมาเป็นตัวแทน ส.ส.ไม่ทำงาน เราไม่เอา
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมจะส่งผู้สมัคร ส.ส.ครบทุกเขต แน่นอน