กกล.บูรพา เตรียมฉาย สารคดีแคมป์ 511 ให้เขมรดู เปิดเรื่องราวกัมพูชาหนีตายพึ่งไทย

กองกำลังบูรพา กางผ้าใบเตรียมฉายหนังกลางแปลง สารคดีแคมป์ 511 ให้เขมรดู เรื่องกัมพูชาหนีตายจากสงครามพึ่งไทย
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองกำลังบูรพาได้กางผ้าใบหนังกลางแปลงเพื่อฉายสารคดีแคมป์ 511 เปิดเรื่องราวรับผู้อพยพชาวกัมพูชาหนีตายจากสงครามพึ่งใบบุญประเทศไทย เพื่อให้ชาวเขมรได้ดู
โดยเพจ Army Military Force โพสต์ข้อความระบุว่า พวกเขมร คืนนี้เตรียมเสื่อ ข้าวโพดคั่วให้พร้อม! “กองกำลังบูรพา” กำลังกางผ้าใบหนังกลางแปลง เตรียมฉาย “สารคดีแคมป์ 511” เปิดเรื่องราวการรับผู้อพยพชาวเขมร ที่หนีตายจากสงครามข้ามมาพึ่งใบบุญในประเทศไทย