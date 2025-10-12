ธรรมนัส สั่งเร่งซ่อมเขื่อนที่ได้รับผลกระทบ ลั่นรัฐบาลบริหารจัดการน้ำได้ มั่นใจปีนี้เอาอยู่

‘ธรรมนัส’ มั่นใจสถานการณ์น้ำปีนี้ เอาอยู่!
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการอุทกภัยว่า ปีนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุหลายลูกตั้งแต่ต้นปี โดย จ.นนทบุรี เป็นปลายน้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือ จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไหลมาบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยา และลงมาที่จ.ปทุมธานี และนนทบุรี ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ ยืนยันว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการน้ำได้ ไม่มีเหตุให้กังวล
ร.อ.ธรรมนัสเผยว่า ส่วนน้ำท่วมบางพื้นที่ของ จ.ปทุมธานี เกิดจากน้ำทะเลหนุน ทำให้การระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปได้ช้า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ไข รวมถึงซ่อมแซมเขื่อนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน และมั่นใจว่าปีนี้เอาอยู่แน่นอน