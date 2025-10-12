‘สุภาพ’ ทีมบิ๊กแจ๊สคว่ำเพื่อไทยหลังส่งอดีตส.ส.ชัยยันต์ ชิงนายกอบต. ลำลูกกา
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา (อบต.ลำลูกกา) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเลือกตั้ง นายกอบต.ลำลูกกาขึ้น โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุภาพ ระดมเล็ก ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.ลำลูกกา หมายเลข 1 และเป็นอดีตนายกอบต.ลำลูกกา เป็นทีมงานของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี แข่งขันกับนายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ อดีต ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ผู้สมัครนายกอบต.ลำลูกกา หมายเลข 2 ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า นายสุภาพ ระดมเล็ก หมายเลข 1 ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ได้รับเลือกสุงสุด รักษาแชมป์ไว้ได้
โดยที่ทำการเลือกตั้งของนายสุภาพ ระดมเล็ก ผู้สมัครนายกอบต.ลำลูกกา หมายเลข 1 มี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ และทีมงานหาเสียงของนายสุภาพ ระดมเล็ก ผู้สมัครนายก อบต.ลำลูกกา หมายเลข 1 เท่านั้น ไม่อณุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมลุ้นผลการเลือกตั้ง
หลังจากที่คะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า นายสุภาพ ระดมเล็ก ผู้สมัครนายก อบต.ลำลูกกา หมายเลข 1 ชนะการเลือกตั้ง ด้วยคะแนน 6,700 ส่วนนายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ หมายเลข 2 ได้ 6,313 คะแนน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 19,126 คน ถือเป็นนายกอบต.ลำลูกกา คนใหม่ที่ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
ทุกคนแสดงความยินดีกับชัยชนะ ทางนายสุภาพ ได้ไหว้ ขอบคุณพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี
สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ อดีตส.ส.ลงมาสู่สนามท้องถิ่น เหมือนการวัดคะแนนเสียงของประชาชนว่าประชาชนในพื้นที่มีคะแนนนิยมอย่างไร และผลการเลือกตั้งนายก อบต.ลำลูกกาในครั้งนี้ว่าอาจจะส่งผลกับการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ของประเทศไทยได้ประกาศยุบสภาคืนอำนาจกลับสู่ประชาชน