ผบ.กกล.บูรพา แจงเปิดซาวด์ผีปลุกทหารไทยตื่น เชิญเขมรร้องเรียนได้ ไม่ได้ทำในแผ่นดินกัมพูชา

ผบ.กกล.บูรพา แจงเปิดซาวด์ผีปลุกทหารไทยตื่น เชิญเขมรไปร้องเรียนเลย ยันไม่ได้ทำในแผ่นดินกัมพูชา
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา ด้านบ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จุดห่างจากเส้นชายแดนเพียงไม่กี่กิโลเมตร พบว่า ช่วงเช้าสถานการณ์โดยรวมยังคงเงียบสงบ หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา มีรายงานว่าฝั่งไทยได้เปิดเสียงหลอนๆ ตามแนวชายแดน เป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้เชิงจิตวิทยาต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนฝั่งกัมพูชาในช่วงก่อนหน้า ขณะเดียวกันคณะไอโอที (IOT) ของกัมพูชาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านหนองหญ้าแก้ว ส่งผลให้เช้าวันนี้บรรยากาศทั้ง 2 ฝั่งเป็นไปด้วยความเงียบสงบ ไม่มีสัญญาณการรวมตัวของประชาชน หรือมวลชนเพิ่มเติม
ด้านเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาได้ใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่จากมุมสูง พบว่าบริเวณทั้งสองหมู่บ้านยังคงอยู่ในสภาวะปกติ ส่วนแนวชายแดนฝั่งกัมพูชาพบเพียงทหารประจำจุดประมาณ 5 นาย ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
พล.ต.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว ถึงกรณีการประชุม RBC ของฝั่งกองทัพภาคที่ 1 ว่า ขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้น เพราะแม่ทัพภาคที่ 1 ได้ยื่นข้อเสนอไปให้ประชุมช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่ทางกัมพูชาไม่ตอบรับข้อเสนอที่เราต้องการ จึงเป็นที่มาที่ไปของการล้มกระดาน ทำให้การประชุมยังไม่เกิดขึ้น ทางกองกำลังฯ ดำเนินการทุกอย่างจริงจังมาตลอด เราสร้างสภาพเกื้อกูลให้กับทุกเรื่อง รวมถึง การอพยพประชาชน ได้รับความร่วมมือกับทางจังหวัด และจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทุกเรื่อง ทำงานด้วยความร่วมมืออย่างจริงจัง ส่วนการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เมื่อวานนี้เจอทุ่นระเบิด 3 ทุ่น นั่นหมายความว่ายังมีเหลือตกค้างในพื้นที่ น่าเสียใจอีกฝ่ายพยายามขัดขวางการดำเนินการ แทนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมกัน แต่เราไม่สนใจ เพราะทำหนังสือออกไปตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมแล้ว เป็นปฏิบัติการในแผ่นดินของเรา ถึงแม้อีกฝ่ายจะปฏิเสธ แต่ถือว่าเป็นบ้านเรา ทหารทำมีความเสี่ยง แต่ในอนาคตประชาชนปลอดภัย จะได้ทำมาหากิน อย่างน้อยที่สุดประชาชนก็ได้ประโยชน์
“ผมมอบหมายให้ พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ว่าจากนี้ไป หากประชาชนต้องการจะทำมาหากินในพื้นที่ดังกล่าว ให้ดูแล อย่าให้มีปัญหาในลักษณะเข้าไปทำกินไม่ได้ ตอนนี้พยายามเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์” พล.ต.เบญจพลกล่าว
เมื่อถามว่า การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการผลักดันชาวกัมพูชาที่รุกล้ำหรือไม่ พล.ต.เบญจพล กล่าวว่า เป็นอย่างนั้น ส่วนที่ประชาชนกำหนดกรอบการผลักดันกัมพูชา วันที่ 31 ตุลาคมนั้น น่าเป็นห่วง เพราะพี่น้องประชาชนมีความรักชาติรักแผ่นดินไม่แพ้ทหาร แต่เราประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด หากเราได้เปรียบจะปฏิบัติการทันที การได้เปรียบคือเราต้องเหนือกว่าในทุกเรื่อง วันนี้ฝั่งกัมพูชายังติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายเราอยู่ ขยับอะไรฝั่งนั้นรู้หมด จึงอยากขอความร่วมมือให้ช่วยกันปกปิดความลับที่อยู่ของฝ่ายความมั่นคง
พล.ต.เบญจพลกล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการผลักดันกัมพูชาหลังจากนี้ จะไม่มีการเจรจาแล้ว แต่หากเขาจะขอเจรจา ขอให้จริงใจ ที่ผ่านมาเขาทำหนังสือมาแบบคลุมเครือ ขอประชุม แต่ไม่รู้เรื่องอะไร หากคุยเรื่องที่เราเสนอไปแต่แรกก็จบแล้ว มาเชิญไปประชุม แต่ไม่แจ้งเรื่อง จึงกลัวว่าหากไปแล้วจะเสียเที่ยวเหมือนทุกครั้ง และไม่ได้ประโยชน์
เมื่อถามว่า เราจะเดินหน้าต่ออย่างไร พล.ต.เบญจพล กล่าวว่า จะผลักดันกัมพูชาเต็มที่ ไม่เจรจาแล้ว ส่วนเรื่องซาวด์ผีที่เราเปิด แล้วกัมพูชาไปร้องเรียนคณะ IOT นั้น จะร้องก็ร้องไป ตนทำในแผ่นดินไทย ตนมีพี่น้องทหารที่เข้าเวรเฝ้ายามอยู่ ก็มีความเหนื่อยล้า ตนก็ช่วยให้พี่น้องทหารตื่น แล้วทำไม ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลย
“บ้านผม แผ่นดินผม อยากจะฟ้องอะไรก็ฟ้องไป ผมไม่แคร์เรื่องนี้ ยืนยันว่ากำลังใจของทหารตอนนี้ดี ทหารพร้อม เมื่อไหร่เมื่อนั้น เมื่อได้เปรียบ” พล.ต.เบญจพลกล่าว