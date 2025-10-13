นายกฯ ลั่นเฟคนิวส์! เตรียมเอาผิดคนเผยแพร่ตำหนิ ‘พล.ต.ณัฏฐ์’ ปมขอเงินวัด 15 ล้าน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรับมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “Anutin Charnvirakul” ระบุว่า
ข่าวนี้เป็นข่าวลวงนะครับ ขอยืนยันเพื่อให้ผู้ที่ได้อ่านอย่าได้หลงเชื่อเนื้อข่าวชิ้นนี้ ผมจะให้นักกฎหมายดำเนินคดีต่อผู้นำเสนอข้อมูลนี้ด้วยครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข่าวดงกล่าวพาดหัว ระบุว่า อนุทินตำหนิ พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ในประเด็นขอเงินบริจาคจาก พร้อสิ้นคิด 15 ล้าน
