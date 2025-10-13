นายกฯ นำครม.วางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค.
เมื่อเวลา 08.45น. วันที่ 13 ตุลาคม ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568
โดยนายกฯนำคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ววางพวงมาลาจำนวน 2 พวง ในนามนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ก่อนถ่ายภาพหมู่
ภายในอุทยานฯ มีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และพรรคการเมือง ร่วมถวายพวงมาลา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทั้งนี้เวลา 17.00 น. ทั้งนายกฯ และคู่สมรส เฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช พุทธศักราช 2568 ณพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง