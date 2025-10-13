อังคณา ห่วงละเมิดสิทธิฯ ยันไม่ได้เข้าข้างเขมร แค่แปลหนังสือ กสม.กัมพูชา ถึง UN

อังคณา ยันไม่ได้ว่าใคร แค่แปลหนังสือ ‘กสม.กัมพูชา’ ฟ้องUN แจงเป็นการแสดงความห่วงใย–ตั้งคำถาม ควรปล่อยอินฟลูฯ เปิดเสียงผีไล่ ‘เขมร’ หรือไม่ เปรียบเทียบปราบม็อบกรุงเทพฯ ใช้เครื่องเสียงไล่เหมือนกัน แต่เป็นตามมาตรฐานสากลโดย คฝ. ไม่ได้ใช้พลเรือน ไม่แคร์ ‘เขมร’ เอาโพสต์ไปเพิ่มน้ำหนัก
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นางอังคณา นีละไพจิตร ส.ว. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นภายหลัง กัน จอมพลัง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เปิดเสียงผีและเครื่องบินรบที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ว่า ตนไม่ได้ตำหนิใคร ที่โพสต์เป็นการแปลหนังสือของประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) แห่งกัมพูชา ที่เขาทำหนังสือโดยตรงถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นการแปลข้อความและกังวลว่าจะเป็นการทรมานทางจิตวิทยาตามที่เขาอ้างหรือไม่ เพราะเป็นการกระทำต่อพลเรือน เขาพูดถึงผลกระทบต่อผู้เปราะบาง เช่น ผู้หญิง ผู้สูงอายุ เด็ก เป็นต้น รวมถึงเป็นการตั้งคำถามว่าผู้แทนไทยจะตอบในเวทีสากลว่าอย่างไร
“ไม่ได้ว่าใครและตั้งคำถามด้วยว่าที่จริงพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก ก็สงสัยว่าทำไมบุคคลอินฟลูฯ ถึงได้เข้าไปในพื้นที่นั้นได้ ทั้งรถแห่ รถที่ติดเครื่องขยายเสียงที่เข้าไป เข้าไปได้อย่างไรแบบนี้ค่ะ ก็แค่นั้น” นางอังคณา กล่าว
นางอังคณา กล่าวต่อว่า ยืนยันว่า ไม่ได้ไปส่งเสริมอะไรฝั่งกัมพูชา พื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ขัดแย้ง ตนยกตัวอย่าง ที่ทางกองทัพบอกว่าเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ ซึ่งตนมองว่าที่จริงถ้าเทียบกัน ในช่วงที่กรุงเทพฯมีการประท้วงกันเยอะๆ ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) ก็ใช้เครื่องเสียง เพื่อที่จะให้มีการสลายการชุมนุม ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นปฏิบัติการเรื่องการสลายการชุมนุม ความถี่ของคลื่นเสียงมีมาตรมาตรฐานที่กำหนดโดย WHO อยู่แล้ว แต่หนังสือที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาเขาระบุว่ามีการเปิดเสียง ห้าทุ่ม เที่ยงคืน ตีสาม ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่พลเรือนพักผ่อน และเหตุการณ์ขณะนั้น เท่าที่ทราบ ไม่ได้มีการชุมนุมหรือปะทะกัน ก็เพียงแต่ห่วงใยว่าเป็นตามหนังสือที่เขาส่งถึงสหประชาชาติ จะเป็นไปตามสิ่งที่เขาร้องเรียนหรือไม่ ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทรมานทางจิตวิทยา
เมื่อถามว่าฝั่งกัมพูชาใช้โพสต์นี้ ไปเพิ่มน้ำหนักให้ตัวเอง นางอังคณา กล่าวว่า บอกตรงๆ ว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไร เขาเอาไปหมด ส่วนตัวก็ไม่ได้ใส่ใจ เพราะโพสต์นี้เป็นโพสต์สาธารณะ ไม่ได้ปิดบังและเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตอยู่แล้ว แต่ถามว่าในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูฯ ทำ เขาก็เอาไปฟ้องหมดเลย เขียนไปรายงานไปฟ้องหมดเลย เขาส่งหนังสือจนถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
“ถ้ากลับไปอ่านโพสต์ใหม่ จะรู้ว่าเป็นความห่วงใยเป็นการตั้งคำถามว่าเราควรจะปล่อยให้ใครก็ได้เข้าไปหรือไม่ เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย สิ่งที่อยากจะพูดก็คือพื้นที่ตรงนั้น ช่วงนี้มันไม่ได้มีการปะทะ ไม่ได้มีการปฏิบัติการทางทหาร แต่มันเป็นพื้นที่พลเรือน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับเอาพลเรือนเข้าไปปะทะกับพลเรือนด้วยกันเอง ซึ่งต้องระมัดระวัง เพราะจะเป็นการทำลายพื้นที่ของความสัมพันธ์ของพลเรือนด้วยกัน และเรื่องนี้เป็นเรื่องมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วย” นางอังคณา กล่าว