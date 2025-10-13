จุรินทร์ จี้รัฐบาลตอบให้ชัด จะโหวตร่างแก้รธน. ฉบับไม่ห้ามแตะหมวด 1-2 หรือไม่

‘จุรินทร์’ เตรียมถามจุดยืนรัฐบาล จะโหวตให้ร่างแก้รธน. ที่ไม่ห้ามแตะหมวด 1 หมวด 2 หรือไม่ หลังเคยถามตอนแถลงนโยบายแล้วไม่ตอบ
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 14-15 ต.ค. เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 เพื่อให้มี สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ว่า ทั้ง 3 ร่างคือร่างของพรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทยกับพรรคร่วมรัฐบาล มีความแตกต่างกันทั้งจำนวนและที่มาของ ส.ส.ร. ที่จะมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ไม่ว่าร่างใดก็ต้องยึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า ส.ส.ร.ต้องไม่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
นายจุรินทร์กล่าวด้วยว่า ตนเคยถามรัฐบาลมาแล้วครั้งหนึ่งในที่ประชุมรัฐสภา ในวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายว่าหากมีร่างใดก็ตามอนุญาตให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่มีข้อแม้เรื่องการห้ามแตะหมวด 1 หมวด 2 ซึ่งหมวด 1 ว่าด้วยรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ รัฐบาลชุดนี้มีจุดยืนจะโหวตให้ร่างที่ไม่ได้ห้ามแตะ หมวด 1 หมวด 2 หรือไม่ แต่ไม่ได้รับคำตอบ เพราะคำตอบที่ได้เป็นคำตอบในประเด็นอื่น
“จึงขอถามจุดยืนของรัฐบาลต่อประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่ง เพราะเห็นว่ารัฐบาลต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นจุดยืนที่หลายพรรคการเมืองเคยยึดถือมาโดยตลอด รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ ว่าสนับสนุนให้มีการ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย ส.ส.ร.ได้แต่ต้องไม่แตะหมวด1 หมวด 2” นายจุรินทร์กล่าว
นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ทราบจากวิปว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เวลาประมาณ 40-45 นาที ซึ่งตนก็จะเป็นผู้หนึ่งที่จะขอร่วมอภิปรายด้วย โดยจะใช้เวลาเพียงสั้นๆ