อนุทินนั่งหัวโต๊ะ คุยพรรคร่วมฯ ก่อนสภาถกแก้รธน.
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานประชุมพรรคร่วมรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรี แกนนำกลุ่มการเมือง อาทิ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์รมว.พาณิชย์ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รมช.สาธารณสุข นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แกนนำกลุ่ม 16 น.ส.พิมภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) นายเอกณัฏ พร้อมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครทสช. นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครทสช.และส.ส.พรรคภูมิใจไทย เข้าร่วม
