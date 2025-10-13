‘พินิจ จันทรสุรินทร์’ ขนผู้สมัครลำปาง-ส.จ.ลำพูน ซบภูมิใจไทย สู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 13 ตุลาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวรีกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสันติ พร้อมพัฒน์ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับ นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ลำปางและอดีต รมว.เกษตรฯ สมัย พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็นนายกฯ รวมทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจำนวน 5 คน นำดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีและสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยด้วย
จากนั้นนายอนุทินเปิดเผยว่า นายทรงศักดิ์เป็นผู้ประสานงานกับนายพินิจให้เข้ามาร่วมกับพรรคภูมิใจไทย
ขณะที่นายทรงศักดิ์กล่าวว่า ในกลุ่มของนายพินิจเป็นผู้สมัคร ส.ส.ลำปางจำนวน 4 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมี 5-6 คน โดยทั้งหมดเป็นผู้สมัครในนามพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า