อนุทิน ยัน เปิดเสียงผีใส่เขมร ไม่เพลี่ยงพล้ำเวทีนานาชาติ จ่อฟ้องคนสร้างเฟคนิวส์ ตำหนิมทภ.2

‘อนุทิน’ ลั่นแย่ ! คนสร้างเฟคนิวส์ตำหนิ ‘มทภ.2’ มอบฝ่ายกฎหมายเอาผิด ย้ำ แก้ปัญหาชายไทย-กัมพูชา ยึดกฎหมาย มอง เปิดเสียงผี ไม่เพลี่ยงพล้ำเวทีนานาชาติ บอกขอดูกระทบสิทธิมนุษยนชนหรือไม่
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการโพสต์เฟสบุ๊กตอบโต้การแชร์ข่าวว่าตนมีปัญหากับ พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคสอง ว่า การเสนอข่าวแบบนี้แย่ ที่ระบุว่าตนตำหนิรองแม่ทัพภาคที่สอง เพราะยังไม่เคยรู้จักท่านเลย และวันนี้มันใช่หรือไม่ที่จะไปเที่ยวตำหนิคนนั้นคนนี้ ทุกคนทำงานเพื่อบ้านเมืองหมด การเสนอข่าวก็ชัดเจนว่าเป็นความประสงค์ร้าย แต่ก็ยอมรับว่าน่ากลัว เพราะมีการนำเสนอข่าวอย่างแพร่หลาย และมีหลายข่าวด้วย ตนจึงจำเป็นต้องฟ้องโดยได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายของพรรคไปจัดการ
ส่วนการเปิดสารคดี และเสียงผี ในพื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ถือเป็นมาตรการผลักดันจากเบาไปหาหนักใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนได้มอบอำนาจให้กองทัพได้ตัดสินใจเต็มที่ เรื่องของการเจรจาทางการทูต ทางกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวานนี้ (12 ต.ค.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ก็ได้ประชุมที่ กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย และได้ไปพบกับฝ่ายกัมพูชา และฝ่ายมาเลเซียที่เขาได้นัดกันมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้รับมอบอำนาจจากทางรัฐบาล ให้ดำเนินการได้อย่างเต็มที่
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่มีการส่งหนังสือไปยังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เรื่องการย้ำจุดยืน 4 ข้อ เกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาแล้วหรือไม่ นายอนุทินระบุว่า ตนได้มีหนังสือตอบไปยังทรัมป์แลัว
กรณีที่นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียงเปิดเสียงผี และเครื่องบิน F-16 ว่าจะกระทบสิทธิมนุษยชนนั้น นายอนุทินเผยว่า ตนขอไปฟังก่อน เพราะยังไม่มีเวลาฟัง ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ตลอด พร้อมยืนยันว่า ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกติกาสากล
ส่วนจะไม่เป็นการเพลี่ยงพล้ำในเวทีโลกใช่หรือไม่ นายอนุทินตอบว่า “ไม่หรอกครับ เรารักษาอธิปไตยของเรา”