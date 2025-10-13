อนุทิน ยันอำนาจ ครม.เคาะเอง จะเลิก MOU43-44 หรือไม่ ยันไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบ
เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 13 ต.ค.ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เตรียมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำประชามติยกเลิกการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนหรือ MOU 43 และ การลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลไทย-รัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทย-กัมพูชา อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกัน MOU 44 จะมีการมอบแนวทางอย่างไร ว่า ต้องดูผลการศึกษาของทั้งสองคณะกรรมาธิการ ทั้งของสภาล่างและสภาสูง โดยนายบวรศักดิ์ คงรวบรวมและสรุปผลออกมา
ผู้สื่อข่าวถามว่า หลายฝ่ายกังวลเรื่องนี้ สุดท้ายแล้วจะมีทางในเรื่องนี้ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ทุกอย่างต้องมีทางออก เมื่อถามย้ำว่าสรุปแล้วต้องให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ หลังจากที่นายบวรศักดิ์ สรุปผลแล้วเสร็จ ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี คือคนที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิก ต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด
เมื่อถามว่า ขณะนี้ยังมีข้อถกเถียงว่า MOU ดังกล่าวสามารถยกเลิกฝ่ายเดียวได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องมานั่งดูก่อน เราต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสียให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ยืนยันว่าสำหรับรัฐบาลนี้ ไม่มีวันที่จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ และตนเองให้หลักไปแบบนี้ เพราะมีคนทำงาน มีคนเจรจา และมีคนศึกษาอยู่ สุดท้ายแล้วค่อยมาตัดสินใจ
ผู้สื่อข่าวถามถึงการศึกษาของคณะกรรมาธิการ วิสามัญ พิจารณาบันทึกความเข้าใจ MOU43 และ MOU 44 ที่มีนายไชยชนก ชิดชอบ เป็นประธานกรรมาธิการ จะส่งผลการศึกษามาที่นายบวรศักดิ์ด้วยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรื่องนี้ยังเป็นการศึกษา ส่วนผลการศึกษาต้องส่งมาที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)จากนั้น ครม.จะมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งไปสรุปผลการศึกษามา โดยอาจจะเป็นรมว.การต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ร่วมอยู่ด้วยก็ได้
เมื่อถามว่า จำเป็นจะต้องเร่งด่วนในเรื่องดังกล่าวหรือไม่เพราะเรื่องรัฐธรรมนูญ ยังเร่ง นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นไปตามกระบวนการ เมื่อถามว่าแต่ตอนนี้ต้องเป็นไปตามแนวทางที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาใช่หรือไม่ คือการเดินหน้าทำประชามติ จนกว่าจะมีผลศึกษาจากคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ออกมาใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อถามย้ำว่าหมายถึงจะเดินหน้าในการทำประชามติ ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า ยืนยันตามนโยบาย