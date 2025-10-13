บวรศักดิ์ ขอยังไม่ตอบ เตรียมแจงสื่อทีเดียว 16 ต.ค. ทั้ง MOU43-44 เรื่องทักษิณ แก้รธน.

‘บวรศักดิ์’ เข้า ภท. เผยเตรียมแจงสื่อ 16 ต.ค. ตอบทุกปมปัญหา
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย คาดว่าจะชี้แจงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา
นายบวรศักดิ์ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยระบุว่า วันพฤหัสบดีที่ 16 ต.ค.นี้ จะแถลงข่าวทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ทั้งประเด็น MOU43-44 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการยกฎีขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นต้น วันนี้ขอยังไม่พูดอะไร