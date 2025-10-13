พบทุ่นระเบิด พร้อมทำงานอีก 2 ทุ่น ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว รวม 4 วันเก็บกู้แล้ว 7 ทุ่น

กกล.บูรพา ทภ.1 เคลียร์ทุ่นระเบิด บ้านหนองหญ้าแก้ว วันที่ 4 พบเพิ่มอีก 2 ทุ่น ‘MN79-PMN’ รวม 4 วัน 7 ทุ่น
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม รายงานข่าวจากหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด เปิดเผยว่า วันที่ 4 ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่ปฏิบัติการ บ้านหนองหญ้าแก้ว อีกจำนวน 2 ทุ่น เป็นระเบิดชนิดระเบิดอยู่กับที่ MN79 จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน ที่พิกัด 48PTA 55209 29042
และใกล้กันพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน ที่พิกัด 48PTA 55208 29044
โดยทั้ง 2 ลูก ทางเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้ง 2 ทุ่น ตามขั้นตอนเรียบร้อย โดยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจมาตั้งแต่วันที่ 10-13 ต.ค.68 ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรวมแล้ว 7 ทุ่น แยกเป็น ชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN สภาพพร้อมใช้งาน ทั้ง 6 ทุ่น และทุ่นระเบิดชนิดอยู่กับที่ MN79 สภาพพร้อมใช้งาน 1 ทุ่น