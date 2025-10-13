มนพร ปิดร้านหมูทะเลี้ยง ‘พนง.เก็บกวาดขยะ’ ยกเป็นเบื้องหลังความสำเร็จ งานไหลเรือไฟโลก ปีแรก

มนพร เจริญศรี สส.เดือน สส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย ขวัญใจประชาชน ปิดร้านหมูกระทะ เลี้ยงพนักงานเก็บกวาดขยะ เทศบาลเมืองนครพนม ขอบคุณให้กำลังใจ ทำงานเหน็ดเหนื่อย ผู้ปิดทองหลังพระ เบื้องหลังความสำเร็จดูแลงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกปีแรก หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลสวัสดิการ ลูกจ้าง พนักงานเงินเดือนน้อย พัฒนคุณภาพชีวิต
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม กลายเป็นกระแสชื่นชม สำหรับ นางมนพร เจริญศรี อดีต รมช.คมนาคม ส.ส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย หลังใจดีเห็นความสำคัญในความตั้งใจ มุ่งมั่นทำงานของ ทีมพนักงานเก็บกวาดขยะ รวมถึงทีมคนขับรถขยะ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้องเทศบาลเมืองนครพนม โดยให้กำลังใจในการทำงาน
ด้วยการปิดร้านหมูกระทะเลี้ยงพนักงานเก็บกวาดขยะเทศบาล หลังทำงานเหน็ดเหนื่อย เก็บกวาดขยะ ดูแลความสวยงาม ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในงานมหกรรมไหลเรือไฟโลก ปีแรก ระหว่าง 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา รวม 12 วัน ถือเป็นผู้ปิดทองหลังพระ เบื้องหลังความสำเร็จของการจัดงาน และแสดงถึงการร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เนื่องจากปีนี้ถือเป็นปีแรก หลังคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเพื่อไทย อนุมัติงบประมาณเกือบ 30 ล้านบาท สนับสนุนงานมหกรรมไหลเรือไฟโลก จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
เพื่อยกระดับนครพนม จากเมืองรองเป็นเมืองหลัก ยิ่งในช่วงคืนวันออกพรรษา มีประชาชน นักท่องเที่ยว เข้ามาในพื้นที่มากกว่า 2 แสนคน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การค้าการท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่พักถูกจับจองเต็ม เงินหมุนเวียนสะพัด มีนายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี และทีม สมาชิก สภาเทศบาลเมือง ร่วมกล่าวขอบคุณ สร้างขวัญกำลังใจ
ทั้งนี้ นางมนพร เจริญศรี อดีต รมช.คมนาคม สส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย ยอมรับว่า เป็นความภาคภูมิใจของชาวนครพนม ในการจัดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกปีแรก แสดงถึงความพร้อมของนครพนม หนุนยกระดับเป็นเมืองหลัก แห่งการท่องเที่ยว สื่อถึงความรักสามัคคี ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดงาน จนเกิดความสำเร็จยิ่งใหญ่
โดยเฉพาะทีมพนักงานเก็บกวาดขยะของ เทศบาลเมืองนครพนม ถือเป็นอีกกำลังสำคัญ ที่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อย ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลทำความสะอาด ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนม ทุกวัน ทำให้เกิดความสวยงาม ได้รับคำชื่นชมจากนักท่องเที่ยว
ตนในฐานะตัวแทนประชาชน ชาวนครพนม ไม่มีอะไรตอบแทน จึงตั้งใจเลี้ยงหมูกระทะ ขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้ทุกคน พร้อมสนับสนุนผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความสำคัญสวัสดิการ พนักงาน ลูกจ้าง เงินเดือนน้อย ต้องช่วยกันดูแลให้รับสวัสดิการที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ฝากขอบคุณทุกภาคส่วน