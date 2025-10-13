สีน้ำเงินเอาคืน!! ย้าย 19 บิ๊กมท. พรพจน์ ผงาดปกครอง เด้งอธิบดีเซมเบ้เข้ากรุผู้ตรวจ สยามคืนพช.

เอาคืน ! บิ๊กมท.สายสีน้ำเงินขึ้นยกแผง ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ผงาด อธิบดีท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า จะมีการเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายราชการระดับสูง เป็นวาระก่อนเพื่อทราบในที่ประชุมคณะ รัฐมนตรี วันที่ 14 ตุลาคม ดังนี้
กระทรวงมหาดไทย
1.นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.นายเชษฐา โมสิกรัตน์ อธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น อธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
อธิบดีกรมการปกครอง เป็น
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
5.นายพรพจน์ เพ็ญพาส
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็น อธิบดีกรมการปกครอง
6.นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
7.นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
เป็น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
8.ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9.นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10.นายศุภมิตร ชิณศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
11.นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
12.นายณรงค์ เทพเสนา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
13.นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14.นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
15.นางสาว ชุติพร เสชัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
16.นายรัฐพล นราดิศร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
17.นายทศพล เผื่อนอุดม
ผู้ว่าราขการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
18.นายโชตินรินทร์ เกิดสม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
19.นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา