อนุทิน นั่งเบนซ์กันกระสุน รถประจำตำแหน่งนายกฯครั้งแรก ถึงสภาแล้ว เตรียมประชุมครม.

‘อนุทิน’ นั่งเบนซ์กันกระสุน รถประจำตำแหน่งนายกฯครั้งแรก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เดินทางมาถึงอาคารรัฐสภาแล้ว โดยเป็นที่สังเกตว่าวันนี้นายกฯได้เปลี่ยนจากใช้รถส่วนตัว มาใช้รถ Mercedes-Benz S600 Guard Sedan Long สีดำ ทะเบียน 4กค 29 กรุงเทพมหานคร รถประจำตำแหน่งนายกฯ ซึ่งเป็นรถกันกระสุน นำมาใช้ในการเดินทางเป็นครั้งแรก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รถเบนซ์คันดังกล่าว สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดซื้อในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปี 2559 จำนวน 4 คัน โดย 2 คันแรกใช้รับรองแขกสำคัญของรัฐบาล ส่วนอีก 2 คัน ใช้สลับเป็นรถประจำตำแหน่งนายกฯ
