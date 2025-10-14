ปานเทพ ยื่นหนังสือ จี้นายกฯเลิก MOU 43-44 ทันที อนุทิน บอก “ขอดูรายละเอียดก่อน”

ปานเทพ จี้ ‘นายกฯ’ ยกเลิก MOU 43-44 ทันที พร้อมให้ระงับประชุม “จีบีซี – เจบีซี – อาร์บีซี” แต่ต้องรักษาสิทธิประเทศ ด้าน ‘นายกฯ’ ขอดูรายละเอียดก่อน
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เรื่องขอให้ยกเลิก MOU 43 -44 โดยทันที และแจ้งให้รัฐบาลกัมพูชาได้ทราบตามอนุสัญญากรุงเวียนนา โดยให้มีผลการยกเลิกในอีก 8 เดือนข้างหน้า เนื่องจากกัมพูชาละเมิดข้อตกลง รวมถึงเห็นว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยให้รัฐบาลยกเลิกทันทีไม่ต้องทำประชามติ ซึ่งระหว่างนี้ให้ระงับการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (JBC) คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา (GBC) และประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไปก่อน แต่จะต้องไม่กระทบสิทธิของประเทศไทย จนกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีมติ
ทั้งนี้ มีสิ่งที่แนบมาด้วยเป็นบทความ คือ 1. เรื่องไทยควรยกเลิก MOU 43-44 2. ข้อดีข้อเสีย และวิธีจัดการ MOU 43-44 3.การเลิกสนธิสัญญาหนึ่งใดที่ไม่มีบทบัญญัติให้เลิกได้ และ 4.MOU 44 กับดักกินบ้านกินเมืองด้วยบันได 3 ขั้น ขณะที่ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะต้องไปอ่านละเอียดก่อน