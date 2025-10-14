อนุทิน ขอบคุณ ครม.ลงพื้นที่ช่วยปชช.ประสบอุทกภัย เผย เจรจาไทย-กัมพูชา เป็นไปทางที่ดี แต่ยังไม่จบ

อนุทิน ขอบคุณ ครม. ลงพื้นที่ช่วยปชช.ประสบเหตุอุทกภัย เผย คืบหน้าเจรจาไทย-กัมพูชา เป็นไปทางที่ดี แต่ยังไม่จบ
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่ห้องประชุม CB 406 อาคารรัฐสภา มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งในวันนี้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงได้ย้ายการประชุมจากทำเนียบรัฐบาล มาที่อาคารรัฐสภา เป็นครั้งที่ 2
ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่การประชุมครม. นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบว่า ขอขอบคุณครม.ทุกคน ที่ได้ติดตามจากข่าวสารต่างๆ และพบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุอุทกภัย และเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ตนได้เห็นครม.แทบทุกคนได้ลงพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสั่งการหาวิธีเยียวยาให้กับประชาชนซึ่งเป็นภาพที่มีความหมาย และเป็นสิ่งที่ประชาชนได้มีความเชื่อมั่น ในการดูแลเอาใจใส่ของรัฐบาลเมื่อประชาชนประสบกับความเดือดร้อน
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ไม่กี่วันที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ได้เดินทางไปที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อเจรจาเรื่องของการแสวงหาสันติภาพของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งไทย และกัมพูชา ซึ่งได้ทราบมาว่าการเจรจามีความคืบหน้าในทางที่ดีมากขึ้น และเป็นสิ่งที่ประเทศไทยได้รับการตอบสนองต่อเงื่อนไขต่างๆ เพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินการในขั้นต่อไป แต่เรื่องทั้งหมดยังไม่จบกำลังเริ่มมาเป็นรอบๆ และภายในสัปดาห์นี้รมว.ต่างประเทศ ก็ต้องเดินทางไปหารืออีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
ทั้งนี้ การประชุมครม.วันนี้ (14 ตุลาคม) มีรัฐมนตรีลาการประชุมทั้งหมด 2 คน ได้แก่ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ (14 ตุลาคม) นายกฯได้นำหนังสือ “ธรรมนาวา วัง” หนังสือคู่มือชีวิตพระราชทาน และคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใส่กรอบรูปมอบให้ ครม.ทุกคน