พล.ท.บุญสิน ลั่น เลือกคนไม่ผิดนั่ง มทภ.2 วอน ปชช.เชื่อมั่น เผยเป็นเพื่อนร่วมรบสมรภูมิไทย-เขมร
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เอ่ยถ้อยคำจากใจ การันตีเพื่อนรักและเพื่อนร่วมศึก พล.ท.วีระยุทธ์ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อนร่วมรบที่เคยกอดคอร่วมบัญชาการศึก ในสมรภูมิชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอด 5 คืนแห่งการต่อสู้เพื่อผืนแผ่นดินไทย
พล.ท.บุญสินกล่าวว่า ตนโทรคุยกับ พล.ท.วีระยุทธ์เป็นประจำ เราเป็นเพื่อนร่วมรบกันมา เขาอาจเป็นคนพูดน้อย แต่พูดแล้วทำจริง เป็นคนหนักแน่น และทำงานตามระบบระเบียบของกองทัพอย่างชัดเจน
“ผมรู้จัก พล.ท.วีระยุทธ์ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับราชการ เขาคือนักรบอีสานใต้ ที่ต่อสู้เพื่อชาติอย่างต่อเนื่อง ผมมั่นใจในตัวเพื่อนผม และมั่นใจว่าผมเลือกคนไม่ผิด เมื่อมอบหมายให้เขาปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ต่อจากผม” พล.ท.บุญสินกล่าว
พล.ท.บุญสินกล่าวย้ำว่า ทุกภารกิจของกองทัพภาคที่ 2 ภายใต้การนำของ พล.ท.วีระยุทธ์ ยังคงดำเนินไปอย่างมั่นคง ด้วยหัวใจของนักรบผู้ภักดีต่อแผ่นดิน
“ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยเชื่อมั่นในกองทัพภาคที่ 2 และเชื่อมั่นในกองทัพบกของเรา ทหารทุกคนมีหัวใจเดียวกัน คือหัวใจที่รักชาติ รักแผ่นดิน และพร้อมปกป้องประเทศจนถึงที่สุด” พล.ท.บุญสินกล่าว