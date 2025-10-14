ป.ป.ช. เปิดเซฟ ‘พิเชษฐ์’ พ้นส.ส. คดีโยกงบฯ รวย 59 ล้าน พระเครื่อง 118 องค์ ที่ดินอื้อ

ป.ป.ช. เปิดเซฟ ‘พิเชษฐ์’ พ้นส.ส. คดีโยกงบฯ รวย 59 ล้าน เพิ่มขึ้นจากปี 66 กว่า 3 ล้าน ที่ดินอื้อ 23 แปลง จ.เชียงราย-ปทุมฯ-กทม. พระเครื่อง 118 องค์
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คดีโยกงบลงพื้นที่จังหวัดของตัวเอง
โดยนายพิเชษฐ์ และ น.ส.พิชชา เชื้อเมืองพาน คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 59,838,189 บาท เป็นทรัพย์สินของนายพิเชษฐ์ 38,069,129 บาท ของคู่สมรส 21,704,826 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 590,030 บาท โดยเป็นหนี้สัญญาเช่าซื้อรถ จำนวน 3 บัญชี
ทรัพย์สินของนายพิเชษฐ์ประกอบด้วย เงินฝากบัญชีธนาคาร จำนวน 4 บัญชี มูลค่ารวม 674,129 บาท เงินลงทุน 2,325,000 บาท ที่ดินจำนวน 23 แปลง ประกอบด้วยที่ดิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ที่ดินเขตสายไหม กทม. และที่ดิน อ.พาน กับ อ.เชียงของ จ.เชียงราย มูลค่ารวม 29,790,000 บาท
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8 หลัง มูลค่ารวม 1,450,000 บาท ประกอบด้วย ห้องชุดและอาคารพาณิชย์ ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี บ้านเดี่ยว ที่ อ.พาน จ.เชียงราย ตึกครึ่งไม้เดี่ยว 2 ชั้น ตึกเดี่ยว 2 ชั้น โกดัง และตึกชั้นเดียว ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ห้องชุดที่ถนนสามเสน เขตพญาไท กทม.
ยานพาหนะ ประกอบด้วยรถยนต์ 8 คัน มูลค่ารวม 2,950,000 บาท ส่วนรายการทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 880,000 บาท ประกอบด้วย แหวน (ผู้ขาย) จำนวน 4 วง มูลค่า 480,000 บาท พระเครื่อง 118 องค์ มูลค่า 400,000 บาท
นอกจากนี้ นายพิเชษฐ์ แจ้งว่ามีรายได้เป็นเงินเดือนและค่าตอบแทน 810,180 บาท รายได้จากการให้เช่า 200,000 บาท รายได้จากการขายพืชเศรษฐกิจ 1,200,000 บาทโดยประมาณ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิเชษฐ์ เคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ตอนเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 56,335,078 บาท ทำให้นายพิเชษฐ์มีทรัพย์สินทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 3,503,111 บาท
