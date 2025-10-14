วรวัจน์ จี้ รัฐบาล ยกเลิกนำเข้าพืช GMO ซัด ทำราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

วรวัจน์ ตอกกลับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเหตุ รมต.ภูมิใจไทย ออกประกาศนำเข้าพืชตัดต่อ จวกอย่าบิดเบือน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า “เพื่อนผมเป็นรมต.ใหม่คงตกข่าว อ้างอยู่ได้ว่าออกจากพรรคเพื่อไทยเพราะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และเพื่อไทยแก้ไม่ได้
เตือนความจำหน่อยครับ ฝากดูที่ผมอภิปรายในสภาด้วย ราคาสินค้าเกษตร ข้าว ข้าวโพด
ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง รวมถึงสินค้าในกลุ่มแป้งคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดตกต่ำ เพราะมีรมต.พรรคภูมิใจไทยนั่นแหละ ไปออกประกาศฉบับที่ 10/2553 ให้นำเข้าพืชตัดต่อพันธุกรรมที่ราคาถูกกว่า ให้เข้ามาใช้ภายในประเทศ แทนผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ทุนใหญ่เค้าเลยไม่ซื้อของเกษตรกรบ้านเรา
ฝากไปบอกด้วยนะครับ ว่าถ้าจริงใจกับเกษตรกร รักเกษตรกรคนไทยจริง ฝากยกเลิกประกาศอัปยศนั้นด้วย คนไทยจะได้ลืมตาอ้าปากสักที !!!
ปล.ขอโทษด้วยนะครับที่ต้องเอาความจริงมาพูด ไม่อยากให้บิดเบือน”
