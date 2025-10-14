อนุทิน ยันโยกย้าย 45 บิ๊กมหาดไทย ไม่เกี่ยวล้างบางสีแดง ชี้แค่คืนความเป็นธรรมขรก.

อนุทิน ยันโยกย้าย 45 บิ๊ก ขรก. มหาดไทย ไม่เกี่ยวเกมเอาคืนน้ำเงิน-แดง บอกปลัดเสนอมา ทุกอย่างยึดข้อกฎหมาย
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย 45 ตำแหน่ง ถูกมองว่าเป็นการเอาคืนทางการเมือง ระหว่างสีน้ำเงิน และสีแดงหรือไม่ โดยนายกฯ ส่ายหน้า ก่อนระบุว่า “ไม่มี”
เมื่อถามว่า มีข้อสังเกตว่าเป็นเหมือนการล้างบางสีแดง ภายในกระทรวงมหาดไทย นายอนุทินระบุเพียงว่า “อ๋อครับ”
เมื่อถามว่า การโยกย้ายครั้งนี้เป็นการคืนความเป็นธรรมใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ใช่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอโยกย้าย ตนก็ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาเป็นไปตามคำสั่งที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอมา ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ปรึกษาอะไรก่อนหน้านี้ ส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ทุกอย่างดูตามข้อกฎหมาย ส่วนตัวแต่งตั้งปลัดได้เพียงคนเดียว
เมื่อถามว่า แสดงว่าสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็มีการเสนอจากปลัดขึ้นมาเช่นนี้ใช่หรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่รู้ ต้องไปถามพรรคเพื่อไทย