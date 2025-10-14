ศาลรธน.ชี้ขาด 22 ต.ค. คดี แส จิ้นเจียง เจ้าของกาสิโนในเมียนมา อ้างกม.ส่งผู้ร้ายข้ามแดนขัดรธน.

ศาล รธน. นัดชี้ปม กม.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ‘แส จิ้นเจียง’ เจ้าของบ่อน อ้างขัดรัฐธรรมนูญ 22 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ศาลรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาโดยการอภิปรายในคดีที่ศาลอุทธรณ์ส่งคำโต้แย้งของ นายแส จี้นเจียง หรือ SHE Zhijiang ผู้ถูกร้อง ในคดีหมายเลขดำ ที่ ผด 1/2567 หมายเลขแดงที่ พ.ศ.3494/2568 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551 มาตรา 19 และมาตรา 21 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4, 5, 25, 26, 27 และมาตรา 29 หรือไม่
โดยศาลเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 22 ต.ค.นี้ เวลา 09.30 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญาได้มีคำสั่งในคดีที่พนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องขอให้ส่งตัวนายแส จิ้นเจียง เป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำร้องขอของรัฐบาลจีน โดย นายแส จิ้นเจียง ถูกกล่าวหาว่าเปิดเว็บไซต์การพนัน รวมทั้งบ่อนกาสิโนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สร้างความเสียหายมากกว่า 150 ล้านหยวน หรือประมาณกว่า 700 ล้านบาท