นันทนา ปลุกผีวีรชน 14 ตุลา ปัดเป่ามารร้าย ให้พ้นร่างรธน. แนะอย่าตั้งคำถามหมกเม็ด ซ่อนเงื่อน ชี้นำ

นันทนา ปลุกผีวีรชน 14 ตุลา ปัดเป่ามารร้าย-ทายาทอสูร-ซากเดนเผด็จการ ให้พ้นร่างรธน. แนะอย่าตั้งคำถามหมกเม็ด ซ่อนเงื่อน ชี้นำ
ต่อมาเวลา 12.20 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา น.ส.นันทนา นันทวโรภาส ส.ว.อภิปรายสนับสนุน ร่างของพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชน ว่า เมื่อย้อนหลังไป 50 ปีที่แล้ว 14 ตุลาคม 2516 เหล่าวีรชนผู้กล้า ออกมาต่อสู้กับเผด็จการ เรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ตนขอสดุดีวีรชน อานิจามาถึงวันนี้เรายังยืนอยู่ที่เดิม ยังเรียกร้องให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนเป็นผู้ร่าง ไม่ใช่ฉบับที่นิติบบริกรยัดเยียดให้เราใช้มาอย่างข่มขืน ทั้งหมกเม็ดซ่อนเงื่อน วางหมากกล ปล้นอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชน หากวิญญาณของวีรชน 14 ตุลาคมยังวนเวียนอยู่กับประชาธิปไตย ขอได้โปรดปัดเป่า เหล่ามารร้าย ทายาทอสูร ซากเดนเผด็จการ ให้พ้นจากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ด้วยเทอญ
น.ส.นันทนา กล่าวต่อว่า หากเรายึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยเป็นของประชาชน เราต้องให้สิทธิพวกเขาในการออกแบบกติกาบ้านเมือง ซึ่งมี 2 ร่างที่เข้ากติกานี้ คือร่างของพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย ที่เปิดให้มีการเลือก สสร.จากประชาชน และให้รัฐสภาเป็นคนคัดเลือก ในขั้นตอนสุดท้าย แม้ตนจะเห็นด้วย สำหรับร่างพรรคภูมิใจไทย ตนเห็นว่าเป็นการประเมินประชาชนต่ำมาก ไม่เปิดให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใดๆ ทุกอย่างกำหนดด้วยเกมในรัฐสภา ทุกคนรู้ๆกันอยู่ว่าส.ว.อยู่ในคดี ฮั้ว อั้งยี่ ฟอกเงิน จำนวนมากกว่า 1 ใน 3 เมื่อรวมกับส.ส.ฝั่งรัฐบาลก็จะกลายเป็นเสียงข้างมาก ที่จะกำหนดสสร.ได้เกือบทั้งหมด เราจะได้สสร.สีน้ำเงิน รัฐธรรมนูญสีน้ำเงินหรือไม่ ตนคงไม่รับร่างฉบับที่ไม่เห็นหัวประชาชน
น.ส.นันทนา กล่าวด้วยว่า ส่วนคำถามประชามติเป็นเรื่องสำคัญมาก สามารถบิดเบือนเจตนารมณ์ของผู้ลงประชามติได้ เหมือนประชามติปี 2559 ที่สร้างความสับสนด้วยคำว่า “ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี”
“คำถามแบบสะตอ หมกเม็ด ซ่อนเงื่อน ชี้นำ เช่นนี้ ไม่ควรจะนำมาใช้ในการทำประชามติครั้งนี้ คำถามควรจะตรงไปตรงมา เช่นท่านเห็นด้วยที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ,ท่านเห็นด้วยที่จะให้มี สสร.ตามข้อเสนอของรัฐสภาหรือไม่ ดิฉันหวังว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะเป็นวาระแห่งชาติ ขอย้ำนะคะชาตินี้ค่ะ ที่รัฐบาลจะมีความจริงใจในการผลักดันให้มีการทำประชามติ อย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นประชาธิปไตย พิทักษ์สิทธิเสรีภาพ และอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ” น.ส.นันทนา กล่าว