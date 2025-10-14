มิ่งขวัญ แจง 2 เหตุผล ยื่นลาออก พลังประชารัฐ ยัน ไม่มีความขัดแย้ง
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ได้โพสต์ใบลาออกจากสมาชิกพรรคการเมือง ระบุ ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา
โดยโพสต์ข้อความว่า “กราบเรียนพี่น้องประชาชน และ สื่อมวลชน ที่เคารพ
ตามเอกสาร ใบลาออกจาก พรรคพลังประชารัฐ
ผมขอเรียนชี้แจง ข้อมูล เพิ่มเติม ดังนี้
1) ในวันแถลงข่าวที่เข้าไปเป็นสมาชิกพรรค สาระสำคัญ คือ
~ ผมไม่มี การเจรจาเรื่องผลประโยชน์ หรือ เงินทองใดๆทั้งสิ้น
~ เพื่อเข้าไปช่วย ทำงานทางด้านเศรษฐกิจ และ รับใช้ประชาชน
2) การลาออก จาก พรรคพลังประชารัฐ ในครั้งนั้น ผมขอเรียนว่า ไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น
แต่เมื่อได้พิจารณา สถานการณ์ ปัจจุบันของประเทศ ทั้ง ปัญหาเศรษฐกิจ ความมั่นคง และ อื่นๆ ผมจึงขอแสดงเจตนารมณ์ จะทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ
อนึ่ง ถ้ามีความคืบหน้าประการใด ผมขออนุญาต เรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป
จึงกราบเรียนมา ด้วยความเคารพ”
