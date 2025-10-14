สีหศักดิ์ บินมาเลย์ 17 ต.ค. ถกชายแดนไทย-กัมพูชารอบสอง ย้ำไทยยึดกรอบ 4 ข้อสำคัญ

‘สีหศักดิ์’ เตรียมบินมาเลเซีย ถกชายแดนไทย-กัมพูชา รอบสอง 17 ต.ค.นี้ ย้ำไทยยึดกรอบ 4 ข้อสำคัญในการเจรจา
เมื่อเวลา 12.05 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่จะเดินทางไปเจรจาเรื่องชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ประเทศมาเลเซียอีกครั้งว่า คาดว่าจะเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 17 ต.ค.นี้
ส่วนกรณีที่กัมพูชาจะร้องต่อองค์การสหประชาชาติกรณีที่ไทยเปิดเสียงผีตามแนวชายแดนนั้น นายสีหศักดิ์กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล เพราะตนกังวลเรื่องที่กำลังคุยอยู่แค่ 4-5 เรื่อง ซึ่งเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าสำคัญ และทั้งหมดเป็นเรื่องที่ไทยอยากคุยกับกัมพูชา
สำหรับที่นักวิชาการแสดงความกังวลว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น นายสีหศักดิ์ระบุว่า ตรงนี้ต้องไปดู เพราะถ้าขัดต่อพันธกรณีสิทธิมนุษยชนก็ต้องดูอีกที แต่ส่วนตัวมองว่าขณะนี้การเจรจากำลังเดินหน้า ซึ่งเรื่องของอธิปไตยเราก็ต้องมุ่งมั่นรักษา พร้อมกับสร้างบรรยากาศให้การเจรจาคืบหน้าไปได้ด้วยดี
เมื่อถามว่า เราเปิดเสียงในพื้นที่อธิปไตยของไทยจึงไม่ต้องกังวลใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ในส่วนของตนขอมุ่งเน้นเรื่องการพูดคุย อะไรที่ทำให้บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดี ไม่เพิ่มเติมประเด็นอะไร ตนก็อยากให้เป็นแบบนั้น
เมื่อถามว่า มาเลเซียมีการซักถามเรื่องที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ด้วยหรือไม่ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า มาเลเซียไม่ได้ซักถาม แต่มุ่งสอบถามในประเด็นที่เป็นปัญหาหลักเท่านั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายช่วยกันให้การพูดคุยเป็นไปด้วยดี
เมื่อถามถึงความคืบหน้ากรณีที่กัมพูชาจะยื่นเรื่องปราสาทตาควายกับตาเมือนธมต่อศาลโลก รมว.ต่างประเทศกล่าวว่า ยังไม่มีอะไร พร้อมย้ำว่า อยากให้นำเรื่องเข้าสู่การหารือระดับทวิภาคีก่อน