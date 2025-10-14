ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด พบเพิ่มอีก 2 ทุ่น พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว 5 วัน เจอแล้ว 9 ทุ่น
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม รายงานข่าวจากหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเปิดเผยว่า วันนี้ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการ บ้านหนองหญ้าแก้วตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอีก จำนวน 2 ทุ่น โดยชุดตรวจค้น
เวลา 11.15 น. ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดสะเก็ดระเบิด POMZ-2 จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน ที่พิกัด 48PTA 55255 29022
จากนั้นไม่ห่างกันในเวลา 11.32 น. ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดสะเก็ดระเบิด POMZ-2 อีกจำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน ที่พิกัด 48PTA 55264 29010
ทั้งชุดเก็บคู่วัตถุระเบิดได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้ง 2 ทุ่น ตามขั้นตอนเรียบร้อย
โดยตั้งแต่การลงพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.68-14 ต.ค.68 ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล รวมแล้ว 9 ทุ่น เป็นชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN สภาพพร้อมใช้งาน 6 ทุ่น, ชนิดระเบิดอยู่กับที่ MN79 สภาพพร้อมใช้งาน 1 ทุ่น และ ชนิดสะเก็ดระเบิด POMZ-2 สภาพพร้อมใช้งาน (หากติดตั้งลวดสะดุด) จำนวน 2 ทุ่น