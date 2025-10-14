เปิดเบื้องลึก โยกย้ายมท. ผู้ว่าฯคัมโฮม สีน้ำเงินพร้อมเลือกตั้ง จับตามีอีกล็อตเร็วๆนี้
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ระดับสูง 45 ราย ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย เสนอ ตามกระแสข่าวรายงานก่อนหน้านี้ ที่เรียกว่า น้ำเงินเอาคืน โยกสับตำแหน่งที่ตั้งไว้สมัยรัฐบาลเพื่อไทย
โดย นายอนุทิน ให้นโยบายกับมหาดไทย ให้ยึดหลักคืนความเป็นธรรมให้กับบางคนที่อาจถูกกลั่นแกล้งจากการแต่งตั้งโยกย้าย 3 ครั้งที่ผ่านมา ในช่วง 2 เดือนก่อน ซึ่ง มีการแต่งตั้งถึง 3 ครั้งในเวลาเพียง 1 เดือน
ตำแหน่งที่ถูกจับตา ไม่พ้น อธิบดีกรมที่ดิน ที่โยก นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีคนเก่า ที่ขอย้ายตัวเอง ไปเป็นรองปลัดกระทรวง เพื่อกันข้อครหา ในช่วงที่รัฐบาลเพื่อไทยเอาจริง ตั้งสอบคดีเขากระโดง ก็ได้กลับเข้ามานั่งตำแหน่งเดิม และให้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี อธิบดีกรมที่ดิน โยกไปนั่ง ผู้ว่าฯขอนแก่น หลังจากเพิ่งมานั่งตำแหน่งนี้ เมื่อ 23 สิงหาคม 2568 นี่เอง
ขณะที่ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ที่ถูกเด้งจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง รอบนี้ก็ได้ขยับไปเป็น อธิบดีกรมการปกครอง ส่งให้ อธิบดีเซมเบ้-นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ซึ่งย้ายจากผู้ว่าฯเชียงใหม่ มานั่ง อธิบดีกรมการปกครอง ต้องโยกอีกครั้งหลังจากทำหน้าที่อธิบดีได้ไม่นาน ไปเป็นผู้ว่าฯ ภูเก็ต
ด้าน นายภาสกร บุญญลักษม์ ที่ ถูกโยกจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปเป็นผู้ว่าฯ ระยอง ก็กลับเข้าส่วนกลาง นั่ง รองปลัดกระทรวง
ส่วนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้คนใหม่ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าฯ อุทัยธานี
ยังมีอีกหนึ่งดาวรุ่งกระทรวงมหาดไทย อย่าง นายสยาม ศิริมงคล ก็ได้กลับมานั่งอธิบดี ที่กรมพัฒนาชุมชน หลังไปทำงานที่ใหม่ได้เพียง 14 วัน สลับกับ นายศุภมิตร ชินศรี ที่กลับมานั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯสมุทรปราการ หลังจากถูกโยกไปเป็นผู้ว่าจ.นครสวรรค์
อีกหนึ่งกรมที่สับเปลี่ยนโยกย้ายก่อนหน้านี้ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็ได้กลับไปนั่งที่เดิม ผู้ว่าฯเพชรบุรี และให้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี มานั่งอธิบดีแทน โดย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าฯเพชรบุรี ก็ได้กลับไปที่จ.ระยองตามเดิม หลังก่อนหน้านี้มีกลุ่มมวลชน ร้องเรียนรัฐบาลให้ขอทบทวน
ขณะที่การแต่งตั้งโยกย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็นับว่าน่าสนใจ เพราะมีการขยับจังหวัดใหญ่ๆ พื้นที่ฐานเสียงน้ำเงินแดง ทั้งเชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ อุทัยธานี อ่างทอง รวมถึง เชียงราย
น่าจับตาสำหรับ นายณรงค์ เทพเสนา อดีตผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ซึ่งเคยทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ว่ามีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ไปลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเลือกตั้ง ส.ว. ซึ่งอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดที่ผู้สมัครติด Top 8 เข้ารอบไขว้ระดับประเทศมากที่สุด ถูกรัฐบาลเพื่อไทย โยกไปเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง ก็ได้ย้ายอีกครั้งในครั้งนี้ ไปเป็นผู้ว่าฯ อุบลราชธานี
ส่วน ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครอง ที่ถูกย้ายเข้ากรุผู้ตรวจฯก่อนหน้านี้ ก็เกษียณไปนั่ง กุนซือนายกฯ
ส่วนในกลุ่มผู้ตรวจที่ได้ออกมาเป็นผู้ว่าฯเมื่อครั้งรัฐบาลเพื่อไทย ก็ถูกกลับไปผู้ตรวจด้วยจำนวนหนึ่ง โดยนอกจากสาเหตุการคืนความเป็นธรรมตามที่นายอนุทินว่าไว้ ยังเป็นการจัดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่ใกล้มาถึง และมีกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายอีกล็อตในส่วนตำแหน่งที่ตกค้างเร็วๆนี้