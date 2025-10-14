ป.ป.ช.โชว์ทรัพย์สิน อนุทิน ชาญวีรกูล เกือบ 4,000 ล้านบาท พ้นตำแหน่งรัฐบาล แพทองธาร แจ้งเพิ่มเติมมีร้านกาแฟ 2 ร้านของ “จ๋า ธนนนท์”
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผย บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ยื่นเอกสารบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม กรณีการพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยุครัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
ทั้งนี้ นายอนุทิน แจ้งทรัพย์สินเพิ่มเติมในส่วนร้านกาแฟของ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ คู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภริยา จำนวน 2 ร้านคือ ร้านจ่าจ้าคอฟฟี่ มูลค่า 10 ล้านบาท และร้านจาริสต้า มูลค่า 5 ล้านบาท
โดยก่อนหน้านี้ นายอนุทิน แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 3,995,144,486 บาท เป็นทรัพย์สินของ นายอนุทิน 3,924,082,912 บาท ทรัพย์สิน น.ส.ธนนนท์ คู่สมรส 71,061,573 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 5,016,573 บาท