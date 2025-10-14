อนุทิน ถกคมนาคม จ่อลดค่าเดินทาง ยัน ไม่เสียวินัยคลัง ด้าน ‘พิพัฒน์’ เล็งตั้งกก.ดูแลปชช.

อนุทิน เผยหารือ ‘คมนาคม’ จ่อลดค่าเดินทางให้ ปชช. แต่ไม่เสียวินัยการคลัง ด้าน ‘พิพัฒน์’ เผยเตรียมตั้งคณะกก.ดูแลให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ว่า ได้หารือกันหลายประเด็น รวมถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน ซึ่งในส่วนของการชดค่าเดินทางให้กับประชาชน ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้มีความสมเหตุสมผลมากที่สุด และไม่ให้เสียวินัยการเงินการคลัง ซึ่งเรื่องนี้แนวทางการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นแน่ เพราะเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด สำหรับทุกรัฐบาล ซึ่งการทำงานทุกวันนี้ก็ทำให้กับประชาชน
ขณะที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม กล่าวว่า แผนการลดค่าเดินทางให้ประชาชน เรื่องนี้ต้องใจเย็นเพราะต้องใช้เวลาโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ส่วนตัวพูดเรื่องนี้คนเดียวคงไม่จบ ขณะนี้กำลังดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอยู่ โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล เช่น กระทรวงคมนาคม ซึ่งจะดูว่าจะทำด้านใดบ้างให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
ส่วนที่จะมีการลดค่าเดินทางสำหรับรัฐบาลชุดนี้อยู่ในอัตราเท่าไหร่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องหารือก่อน
นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถนนสามเสนยุบตัว หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ว่า ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา ส่วนข้อสรุปนั้น ขอให้ใจเย็น เพราะไม่ใช่เรื่องง่าย