อัครเดช หนุนใช้ร่าง ภท. เป็นร่างหลัก จี้ ‘ปชน.-พท.’ ตอบให้ชัด ไม่แตะหมวด 1-2

อัครเดช บอก อึดอัดใจ หากต้องรับร่าง ปชน. ชี้ ขัดคำวินิจฉัยศาลรธน. จี้ตอบให้ชัด ไม่แตะหมวด 1-2 หนุนใช้ร่าง ภท. เป็นร่างหลัก
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่..พ.ศ… 3 ฉบับของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา156 เพิ่มหมวด15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
จากนั้นเวลา 15.00 น. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เหมือนสุภาษิตไทยโบราณว่า สองคนเดินตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคม มองเห็นดาวอยู่พราวพราย เพราะเรื่องนี้อยู่ที่มุมมอง บางคนอาจจะมองว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาในการบริหารประเทศ บางคนอาจมองว่าประเทศชาติไม่ได้ดีขึ้น แม้จะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญหลายฉบับ แม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 นอกจากนี้ เราก็หาจุดสมดุลไม่ได้ว่า รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเป็นแบบไหน
นายอัครเดช กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ เราไม่ได้ปฏิเสธอย่างเด็ดขาด เพราะมีบางฝ่ายต้องการ แต่มีเงื่อนไข 2 อย่างที่ต้องพิจารณา ว่าจะรับหลักการของร่างฉบับใด ทั้งร่างของพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย
นายอัครเดช กล่าวว่า เงื่อนไขที่ 1 คือการไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 ที่สมาชิกพรรค รทสช.หลายคน ยืนยันว่าห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด จึงอยากฟังความคิดเห็นของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน ว่ามีหลักประกันอะไรที่จะไม่แก้เรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ ตนอ่านร่างของพรรคภูมิใจไทย มีการกำหนดชัดเจนในมาตรา 256 ว่าจะกระทำไม่ได้ ถือเป็นความชัดเจนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายอัครเดช กล่าวว่า เงื่อนไขที่ 2 ตนมองว่า ควรใช้ร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลัก เพราะเราต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้ย้ำไว้ในคำวินิจฉัยถึง 3 ครั้ง ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถือเป็นเงื่อนตาย เพราะร่างของพรรคภูมิใจไทย ให้ที่มา ส.ส.ร.มาสมัคร และให้รัฐสภาเป็นผู้เลือก หมายความว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จึงไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นายอัครเดช กล่าวต่อว่า ขณะที่ร่างของพรรคประชาชน ให้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 70 คน ให้ ส.ส. และ ส.ว.จับกลุ่มเลือกเหลือ 35 คน ซึ่งขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แม้จะบอกว่าเป็นการเลือกโดยอ้อม แต่ตนมองว่า วิธีการนี้ผิดต่อคำวินิจฉัยอย่างแน่นอน ดังนั้น ถ้าเราจะรับร่างฉบับนี้ ก็อึดอัดใจเหมือนกัน