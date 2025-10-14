มติครม.ไฟเขียวบิ๊กล็อต ตั้ง ขรก.การเมือง มีชื่อนักวิชาการ- อดีตส.ส.พรึบ

ครม.ไฟเขียว ตั้งขรก.การเมือง บิ๊กล็อต วันวิชิต บุญโปร่ง ที่ปรึกษา บิ๊กเล็ก
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม. เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ดังนี้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นายพิษณุ พลธี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2. น.ส.พิมพ์พร ชีวานันท์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติ แต่งตั้งเป็นต้นไป
กระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้ง น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป
กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง 1. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2.นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติแต่งตั้ง เป็นต้นไป
กระทรวงยุติธรรม แต่งตั้ง พล.ต.ท.สรรเพชญ สุขภิมนตรี เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติแต่งตั้ง
กระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้ง น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 2. น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ของจ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ 3. นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 4. นายพีรวัส สมวงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของจ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ
กระทรวงคมนาคม แต่งตั้ง แต่งตั้ง นายรัชพงศ์ ชูแก้ว เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติแต่งตั้ง
กระทรวงการคลัง แต่งตั้ง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายอาร์ชวัส เจริญศิลป์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ 2.นายเศรษฐจักร ลียากาศ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ของนายวรภัค ธันยาวงษ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่มีมติ แต่งตั้ง
กระทรวงกลาโหม แต่งตั้ง พล.อ.คำรณ เครือวิชฌยา เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติแต่งตั้ง
ทั้งยังแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายวันวิชิต บุญโปร่ง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. พล.ต.เฉลิม สีเจริญ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 3. พล.ท.วรพรต แก้ววิจิตร เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้ง พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติแต่งตั้ง
นอกจากนั้นครม. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้ นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 19 ราย ดังนี้ 1. นายสาโรจน์ สามารถ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ , 2. นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ของนายโสภณ ชารัมย์ , 3. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ , 4. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า , 5. น.ส.ภัทรานันท์ ทองประพาฬ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายสุชาติ ชมกลิ่น
6. นายคารม พลพรกลาง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ของนายโสภณ ซารัมย์ , 7. น.ส.นารา หนูแดง เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ , 8. นายนิโรธ สุนทรเลขา เป็น ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า , 9. นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายภราดร ปริศนานันทกุล , 10. นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของน.ส.ศุภมาส อิศรภักดี , 11. นายปัญญา ชวนบุญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายนภินทร ศรีสรรพางค์
12. นายอรุณ คงเจริญ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายสันติ ปิยะทัต , 13. น.ส.กาญจนาพร เหลืองขจรวิทย์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ของนายภราดร ปริศนานันทกุล , 14. น.ส.พรพิมล ธรรมสาร เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของน.ส.ศุภมาส อิศรภักดี , 15. นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม เป็น เลขานุการรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ของนายสันติ ปิยะทัต , 16. พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล เป็นที่ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 17. นายเขมพล อุ้ยตยะกุล ตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 18. นายภุชงค์ วรศรี ตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ 19. น.ส.จิรัฐิติกาล จันทราทิพย์ ตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติแต่งตั้ง เป็นต้นไป