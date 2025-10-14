บิ๊กโจ๊ก ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ คัดค้าน สุชาติ นั่งตำแหน่ง ประธานป.ป.ช. ชี้ที่มาสรรหาไม่ถูกต้อง

บิ๊กโจ๊ก ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ คัดค้าน สุชาติ นั่งตำแหน่ง ประธาน ป.ป.ช.ขัดต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ 14 ตุลาคม ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. เดินทางมา ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย คุณสมบัติ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ว่ามีที่มาขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 233 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 18 วรรคสอง และมาตรา 14 วรรคสาม หรือไม่ เนื่องจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บัญญัติว่า เมื่อ ตำแหน่ง ประธาน ป.ป.ช.ว่างลง ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เลือกตั้งประธาน ป.ป.ช. จากคณะกรรมการป.ป.ช. ทั้ง 7คน
แต่กรณีการที่ ป.ป.ช. มีมติเลือกนายสุชาติ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธาน ป.ป.ช.นั้น เป็นการเลือกตั้งโดยที่มี กรรมการ ป.ป.ช. 2พ้นวาระดำรงตำแหน่งไป ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าวส่งผลต่อความมั่นคงแห่งสิทธิเสรีภาพของตนเองรวมถึงประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การใช้อำนาจของประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การมายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ไม่ใช่เพราะเหตุมีความขัดแย้งส่วนตัวกับนายสุชาติ มาก่อนแต่เป็นการดำเนินการตามข้อกฎหมาย เพราะเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของนายสุชาติ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ป.ป.ช. เป็นองค์กรปราบโกงมีอำนาจล้นฟ้า แต่กลับมีกระบวนการที่มาในการสรรหาประธานป.ป.ช.ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อการอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคงทางสิทธิเสรีภาพต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงตัวอง ซึ่งเป็นคู่กรณีและมีความขัดแย้งกับนายสุชาติ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. อยู่เดิม ซึ่งตนไม่เคยคิดแทรกแซงกระบวนสอบสวนคดีของตนที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ ป.ป.ช.เพียงแต่ขอให้การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญ