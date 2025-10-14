การเมือง

ปชน. โวย IO ทำสูตรบำนาญ Care ล้ม รักชนก ท้าเหยียบหน้า หากสูตรผ่านแล้วใครได้บำนาญน้อยลง

เมื่อเวลา15.30น. วันที่14 ตุลาคม ที่รัฐสภา น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน และนายสหัสวัต คุ้มคง ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน พร้อมตัวแทนทีมประกันสังคมก้าวหน้า กล่าวถึงสูตรประชาพิจารณ์ประกันสังคมที่จะใช้สูตรบำนาญใหม่ หรือสูตร Care (Career Average Revalued Earnings) ซึ่งถูกบอทโจมตี

โดยนายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการประกันสังคม กล่าวว่า บำนาญสูตร Care มีการศึกษามาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งถูกยื้อมาเป็นเวลายาวนาน จนล่าสุดเมื่อวันที่ 11-12 ต.ค.68 พบว่ามีคนเข้าไปทำประชาพิจารณ์มากกว่า 900 คนภายใน 1 ชั่วโมง จากเดิมที่มีผู้เข้าทำประชาพิจารณ์ชั่วโมงละ 10 คน จึงทำให้กระบวนการทำประชาพิจารณ์ถูกตั้งคำถามอย่างมากว่า มีกระบวนการ IO ยิงบอทเข้าไปในเว็บไซต์หรือไม่ เนื่องจากมีคนเข้าไปทำประชาพิจารณ์มากกว่าปกติถึง 900 เท่าในวันเดียว

นายษัษฐรัมย์ กล่าวต่อว่า สิ่งเหล่านี้เป็นผลงานของทีมประกันสังคมก้าวหน้า จึงมีความพยายามกีดขวางทำให้ไม่สำเร็จใช่หรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองใด IO สังกัดกลุ่มใด ถือเป็นความอำมหิตอย่างถึงที่สุดในการกีดขวางบำนาญของคนหาเช้ากินค่ำที่ปรารถนาจะมีชีวิตที่ดี

ด้าน น.ส.รักชนก กล่าวว่า ตนกล้าการันตีด้วยเกียรติว่า ผู้ประกันตนที่กำลังจะได้รับบำนาญจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ใช่การหารเฉลี่ยประโยชน์ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ควรจะได้รับ ในเมื่อสูตรบำนาญใหม่ ประชาชนจะได้ประโยชน์ เหตุใดจึงมีการขัดขวาง ตั้งใจจะล้มบำนาญสูตร Care หลายคนอาจจะเกลียดหรือไม่ชอบหน้าพวกเรา แต่ต้องไม่ทำร้ายผู้ประกันตนแบบนี้ อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนเข้าไปช่วยทำประชาพิจารณ์ ภายในวันที่ 17 ต.ค.นี้ เพื่อเห็นแก่หลังพิงสุดท้ายของท่านในอนาคต

“ใครที่สงสัยว่าผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่ปัจจุบันกำลังจะได้บำนาญน้อยลงจากสูตรนี้ ให้เอาตีนมาเหยียบหน้าพวกดิฉัน 3 คนเลยค่ะ ถ้าสูตรนี้ผ่านไม่มีใครได้บำนาญน้อยลงแน่นอน ส่วนคนที่ส่งอยู่เพื่ออนาคตจะเป็นการการันตีถึงความแฟร์ที่สุด เท่าที่ประกันสังคมจะมอบให้ท่านได้”น.ส.รักชนกกล่าว

นายสหัสวัต กล่าวถึงสิ่งที่หลายคนกังวลว่าจะมีผู้ประกันตนได้รับบำนาญน้อยลง โดยยืนยันว่าผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีใครได้รับบำนาญน้อยลง ส่วนผู้ประกันตนอยู่ ไม่ว่าจะมาตราอะไรก็ตาม สูตร Care เป็นหลักประกันในชีวิตเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประชาชนจะยังคงมีบำนาญที่สมเหตุสมผล ส่งมากได้มาก ส่งน้อยได้น้อย เป็นสูตรที่คิดบนฐานข้อเท็จจริง แฟร์สำหรับทุกคนเท่าที่จะเป็นไปได้